Dwaj Ukraińcy zamordowani w Bawarii. Podejrzany to Rosjanin

Dwaj mężczyźni pochodzący z Ukrainy zostali zamordowani na terenie centrum handlowego w Murnau w Górnej Bawarii. W sobotę wieczorem (27.04) policja zatrzymała podejrzanego o zbrodnię 57-letniego Rosjanina. W niedzielę (28.04) sąd wydał nakaz jego aresztowania.

Okoliczności morderstwa na razie nie są jasne. Policja nie ustaliła, czy trzej mężczyźni się znali i czy doszło między nimi do kłótni związanej z rosyjską inwazją na Ukrainę. – Śledztwo jest w toku, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu – powiedział rzecznik miejscowej policji, cytowany w niedzielę przez agencję DPA.

„Katastrofa dla regionu”

Rzecznik sprecyzował, że ofiary to dwaj obywatele Ukrainy w wieku 23 i 36 lat, którzy mieszkali w powiecie Garmisch-Partenkirchen. Zmarli w wyniku ran kłutych – starszy z nich na miejscu zbrodni, a młodszy nieco później w szpitalu.

Do morderstwa doszło w sobotę po południu, około godziny 17.15. przed sklepem spożywczym. Domniemany sprawca zbiegł z miejsca przestępstwa, ale szybko został schwytany przez policję. Zatrzymano go w jego mieszkaniu.

Jeżeli okazałoby się, że zabójstwo popełniono na tle agresji Rosji przeciwko Ukrainie, „byłaby to katastrofa dla regionu” – oświadczył w niedzielę polityk z powiatu Garmisch-Partenkirchen Florian Streibl z partii Wolni Wyborcy (Freie Wähler). – Bo nie może być tak, że ten konflikt jest przenoszony do nas – dodał poseł do landtagu Bawarii.

