Dwa zgony po spożyciu wędlin firmy Wilke. Firma dużo eksportuje

Firmę Wilke w północnej Hesji zamknięto po dwóch przypadkach zgonów po spożyciu wędlin tego producenta. Urząd weterynaryjny powiatu Waldeck-Frankenberg zarządził wstrzymanie produkcji – powiedziała rzeczniczka władz powiatowych. W kilku przypadkach w wyrobach tego producenta stwierdzono obecność listerii. Badania przeprowadzone w Instytucie im. Roberta Kocha stwierdziły bezpośredni związek między spożyciem wędlin firmy Wilke skażonych listerią a zgonem dwóch starszych osób w Hesji – donosi dziennik „Hessische-Niedersächsische Allgemeine”.

Listeria to szczep bakterii wywołujących listeriozę, objawiającą się biegunką i gorączką. U osób z osłabionym systemem odpornościowym może wystąpić zagrożenie życia.

Jak podają władze powiatowe Waldeck Frankenberg, zgłoszonych zostało już tam dalszych 37 przypadków zachorowań, które mogą mieć także związek ze spożyciem wyrobów tej firmy. Powiat poinformował, że z handlu na całym świecie wycofane mają być produkty firmy Wilke oznakowane symbolami "DE EV 203 EG", oprócz puszkowanych konserw.

6 najgroźniejszych super zarazków Candida auris Candida auris, nowy patogen grzybiczy jest odporny na dotychczas z powodzeniem stosowane środki grzybobójcze. Do tej pory występował na pięciu kontynentach i był tak trudny do wytrzebienia, że niektóre szpitale trzeba było zamknąć, żeby się go pozbyć.

6 najgroźniejszych super zarazków Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej, bardzo odporny drobnoustrój uznany został przez WHO za jedno z największych zagrożeń dla życia ludzi. Jest to także jeden z zarazków najczęściej występujących w szpitalach. Groźny jest szczególnie dla osób o osłabionej odporności. Może wywołać także infekcje skórne lub uszne u zdrowych ludzi, którzy mieli z nim kontakt.

6 najgroźniejszych super zarazków Neisseria gonorrhoeae Nie ma szczepionki na rzeżączkę, dlatego antybiotyki to jedyna możliwość wyleczenia tej choroby wenerycznej. Tę chorobę przenoszoną drogą płciową jest coraz trudniej zwalczać farmakologicznie, ponieważ zarazki są bardziej odporne na środki stosowane do tej pory. Dwa przypadki tak zwanej super rzeżączki zarejestrowano w roku 2018 w Australii i dwa dalsze na początku roku 2019 w Wielkiej Brytanii.

6 najgroźniejszych super zarazków Salmonella Zakażenie pałeczkami salmonella może wywołać różne choroby jak np. dur brzuszny, dur rzekomy czy zapalenie jelit. W ostatnich dziesięcioleciach powstały bardzo zaraźliwe i odporne na antybiotyki szczepy salmonlli. W Azji i Afryce wciąż występują np. epidemie wywołane bakteriami odpornymi na leki, które rozprzestrzeniają się przez skażone żywność lub wodę.

6 najgroźniejszych super zarazków Acinetobacter baumannii Ten zarazek występuje często w glebie i wodach. Dla zdrowych ludzi jest właściwie niegroźny, ale w organizmach bardzo chorych lub osłabionych osób może wywołać ciężkie zapalenia płuc, zakażenia ran i krwi, kończące się nierzadko zgonem. Z tego względu szczególnie pacjenci na OIOM często padają ofiarą takich zakażeń.

6 najgroźniejszych super zarazków Prątek gruźlicy Mycobacterium tuberculosis, prątek gruźlicy to sprawca najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych na świecie, wywołujący ponad 1,7 mln zgonów rocznie. Szacuje się, że ok. 6 proc. wszystkich nowych przypadków gruźlicy wywołanych jest przez bakterie odporne na działanie leków i dotychczasowe metody terapii.



Obecność bakterii została stwierdzona w wędlinie „Pizzasalami” i serdelkach „Brühwurst”. Po raz pierwszy skażenie listerią stwierdzono już w marcu br., lecz pomimo środków zaradczych firma nie mogła poradzić sobie z tym problemem. Także w następnych miesiącach przy kontrolach były zastrzeżenia. O sprawie poinformowana została prokuratura w Kassel.

Eksport na cały świat

Firma Wilke zatrudnia około 200 pracowników i eksportuje swoje produkty na cały świat. Dostarcza ona także swoje wyroby do placówek zbiorowego żywienia oraz szpitali i domów opieki.

Jak wyjaśnia producent, od początku roku zakład monitorował weterynarz. Obecność bakterii w produktach firmy stwierdzono po raz pierwszy w Hamburgu i w Badenii-Wirtembergii, co stało się na początku roku powodem do przeprowadzenia kontroli. Potem zarządzono generalne czyszczenie zakładu, lecz do tej pory nie udało się znaleźć źródła skażenia bakteryjnego.



