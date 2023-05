DW i Europejskie Centrum Solidarności wydają wspólną książkę

„Solidarność. Die unvollendete Geschichte der europäischen Freiheit” (Solidarność. Niedokończona historia europejskiej wolności) to efekt współpracy DW, Europejskiego Centrum Solidarności, Newsweeka i magazynu „Dialog”.

Książka pod redakcją Katarzyny Domagały-Pereiry (DW), Bartosza Dudka (DW) i Basila Kerskiego (dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności) opowiada historię Solidarności i jej wpływ na Polskę i Europę.

W książce znaleźć można wywiady m. in. z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem, arcybiskupem Bambergu Ludwigiem Schickiem, byłą przewodniczącą Bundestagu Ritą Süssmuth czy Timothym Gartonem Ashem, brytyjskim historykiem i świadkiem epoki, którzy opisują swoje osobiste postrzeganie Solidarności w tamtym czasie i dziś. Podobnie reportaże, relacje historyczne i liczne fotografie opowiadają historię ruchu i jego dzisiejsze znaczenie.

– Odwaga, siła i sukces Solidarności do dziś nie straciły na znaczeniu. Są przełomowe dla procesu odejścia od dyktatury i mogą być również dziś zachętą do podniesienia głosu przeciwko uciskowi i na rzecz wolności. Książka dokumentuje i motywuje, jak można to osiągnąć – uważa Adelheid Feilcke, dyrektor programów europejskich w DW.

„Źródło odwagi i zachęty”

„Zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku uświadomiła nam, że pokojowa rewolucja w Polsce lat 1980-1989, symbolicznie zwieńczona upadkiem Muru Berlińskiego, w żadnym razie nie jest czymś zakończonym. Ta rewolucja uwolniła energię i zainicjowała procesy, które oddziałują także współcześnie” – napisali w przedmowie redaktorzy książki.

Dlatego, zdaniem wybitnego historyka i publicysty prof. Karla Schlögela, wydanie tej książki i „przypominanie o tym, czym była Solidarność - dla Polski, Europy i całego pokolenia - w czasie walki Ukrainy o jej wolność i niepodległość, jest źródłem odwagi i zachęty: Popatrzcie, możemy zwyciężyć, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe”.

Książka, która ukazała się w renomowanym katolickim wydawnictwie Herder, uzmysławia siłę solidarnego oporu i zaprasza niemieckich czytelników do ponownego odkrycia historii europejskiej wolności. Jest jednocześnie hołdem dla tych Polek i Polaków, którzy przez setki lat walczyli za „wolność waszą i naszą”. Nawiązuje do nich w opublikowanym w tym tomie wywiadzie były prezydent Niemiec i działacz opozycji demokratycznej Joachim Gauck, którego cytat „Językiem wolności jest polski”, zdobi okładkę książki.