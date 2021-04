Dubaj chce urządzić własny Oktoberfest

Równocześnie z Wystawą Światową Expo w Dubaju podczas nadchodzącej jesieni, także w tym emiracie ma się wydarzyć kolejna sensacja.

Dubajska wersja

Według tradycyjnego przykładu z Monachium, dubajscy organizatorzy chcą rozstawić piwne namioty, dystrybutory oraz ruchome punkty sprzedaży. A do tego mają rozbrzmieć niemieckie piosenki ludowe i inne odpowiednie szlagiery zaczerpnięte z oryginalnej imprezy. Przewidziano 620 takich miejsc na powierzchni 400 tys. metrów kwadratowych, jak podała agencja DPA za rzecznikiem wydarzenia. Plany te są na razie nieoficjalne; oficjalnego potwierdzenia bowiem dotychczas nie wydano. Jako pierwszy o tym ambitnym zamierzeniu poinformował dziennik „Bild”.

Mimo to, organizatorzy reklamują swój pomysł już teraz, przedstawiając go w samych superlatywach, co w tym niezwykle bogatym zakątku świata nie jest niczym niezwykłym. Podkreślają ogrom powierzchni oraz czas trwania imprezy, podkreślając, że to „największe święto ludowe na świecie”. Informacje te zamieścili na stronie internetowej wydarzenia (oktoberfest-dubai.com), które ma potrwać od 7 października 2021 do 31 marca 2022 roku. Wstęp ma być bezpłatny.

Nowe rekordy mają także ustanowić: najdłuższy bar (135 metrów), najwyższe festynowe drzewko oraz największa szklanka do piwa. Miesięczna liczba gości jest szacowana na 4 miliony osób.

Piękne wspomnienia: Oktoberfest w Monachium

Monachium znowu bez swojego święta?

Monachijski Oktoberfest w ubiegłym roku został odwołany z powodu pandemii. Ta sama decyzja w tym roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.

Burmistrz Monachium Dieter Reiter we wtorek (27.04.2021) oświadczył bowiem: „Szczerze mówiąc, nadzieja słabnie z tygodnia na tydzień”. – Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobne imprezy się nie odbędą z powodów epidemicznych. – dodał szef ratusza. Dieter Reiter jednak podkreślił, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Zjednoczone Emiraty Arabskie tymczasem zaszczepiły przeciwko koronawirusowi już prawie połowę mieszkańców. Rzecznik dubajskiej wersji Oktoberfestu zaznaczył, że podczas imprezy będą zachowane „najnowsze koncepcje standardów higieny i bezpieczeństwa”.

Wystawa Światowa Expo w Dubaju ma się odbyć z rocznym opóźnieniem, od października 2021 do marca 2022 roku. Zaprezentuje się tam 190 państw, pod wspólnym hasłem „Łącząc umysły, tworząc przyszłość” ("Connecting Minds, Creating the Future"). To pierwsza wystawa Expo w państwie arabskim.

