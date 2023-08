Duży czy mały: kto jest bardziej narażony na choroby?

Statystycznie udowodniono, że ludzie stają się coraz wyżsi: w roku 1896 niemieccy mężczyźni mierzyli średnio 1,67 metra, podczas gdy w roku 2021 mieli już prawie 1,80 metra wzrostu. W przypadku kobiet liczba ta zwiększyła się w tym okresie z 1,56 do 1,66 metra.

Tymczasem, naukowcy odkryli, że wysocy ludzie mają mniejsze ryzyko zawału serca. Mają za to większe ryzyko zachorowania na raka. Decydującym czynnikiem jest oczywiście to, jak bardzo dana osoba dba o zdrowie w codziennym życiu. Niemniej jednak, wzrost również odgrywa tu sporą rolę.

Cukrzyca: im wyżej, tym lepiej

Wysocy ludzie mają tutaj przewagę. Wynika to z faktu, że według Norberta Stefana, profesora diabetologii kliniczno-eksperymentalnej w Klinice Uniwersyteckiej w Tybindze, czynniki genetyczne wpływające na wzrost są związane z mniejszą ilością tłuszczu w wątrobie i lepszą wrażliwością na insulinę. To one sprawiają, że wysocy ludzie rzadziej chorują na cukrzycę. Z kolei niskie osoby gorzej sobie radzą z glukozą, co oznacza, że średnio częściej chorują na cukrzycę.

To samo wynika także z badań z maja 2023 roku: im wyższe są kobiety i mężczyźni we wszystkich grupach wiekowych, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo ich zachorowania na cukrzycę typu 2. Jednak czynnikami ryzyka są również duża otyłość i brak ruchu.

Karel Kostev, dyrektor naukowy ds. badań epidemiologicznych w instytucie badawczym IQVIA – wraz z zespołem internistów z Kliniki Uniwersyteckiej w Duesseldorfie – przeanalizował dane 780 000 dorosłych pacjentów. Ich wnioski są następujące: na każde 10 centymetrów niższego wzrostu ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 wzrasta o 15 procent u kobiet i o 10 procent u mężczyzn.

Nie ma jednak związku między wzrostem a rozwojem cukrzycy typu 1, która często rozpoczyna się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania z powodu bezwzględnego niedoboru hormonu insuliny. Inne niemieckie badanie z 2019 roku także wykazało, że niskie osoby mają zwiększone ryzyko cukrzycy typu 2, niezależnie od masy tkanki tłuszczowej.

Najwyższa kobieta na świecie: Rumeysa Gelgi z Turcji mierzy 215,16 cm Zdjęcie: Guinness World Records/empics/picture alliance

Sprawy sercowe

Rozmiar ciała może również wpływać na ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. W Klinice Uniwersyteckiej w Duesseldorfie przeanalizowano dane prawie 660 000 pacjentów, w wyniku czego stwierdzono, że niższe kobiety i mężczyźni są bardziej narażeni niż wyżsi na nadciśnienie krwi lub udar, w którym umiera tkanka mózgowa.

Według profesora Norberta Stefana z Tybingi, wysocy ludzie mają przewagę w kilku aspektach: „Mniej kwasów tłuszczowych, niższy poziom cholesterolu LDL, niższy poziom glukozy i korzystniejsze hepatokiny (białka wątrobowe)”. Oznacza to, że wysocy ludzie mają mniejsze ryzyko zawału serca.

W badaniach przeprowadzonych w Duesseldorfie ustalono, że niskie kobiety i mężczyźni mieli większe ryzyko choroby wieńcowej serca, w której naczynia krwionośne są zwężone, co także zwiększa ryzyko zawału serca. Jak się okazało, każde 10 centymetrów wzrostu więcej zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej o 9 procent u kobiet i 13 procent u mężczyzn. Z kolei wyższe kobiety i mężczyźni mają większe ryzyko wystąpienia u nich migotania przedsionków.

Zakrzepice i żylaki

Wysocy ludzie są tutaj wyraźnie w niekorzystnej sytuacji. – Im dłuższe kończyny, tym dłużej krew musi być pompowana do serca – wyjaśnia profesor Stefan. Według niego do 90 procent zakrzepów występuje w żyłach głębokich nóg i może prowadzić do zatorowości płucnej.

Karel Kostev i zespół internistów z Duesseldorfu również doszli do wniosku, że ryzyko tej choroby wzrasta o 23 procent na każde 10 centymetrów wzrostu. Spojrzenie na szwedzką analizę z 2017 roku też pokazuje, że wysocy ludzie mają większe ryzyko zakrzepicy.

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że wysokie osoby mają większe ryzyko wystąpienia u nich migotania przedsionków i pojawienia się żylaków, co może sprzyjać rozwojowi zakrzepicy. W tym celu zespół z Uniwersytetu Kolorado przeanalizował informacje na temat ponad 250 000 dorosłych pod kątem ponad tysiąca różnych chorób i cech.

Najwyższy człowiek w Niemczech To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podatność na raka

W przypadku raka również istnieje związek między rozmiarem ciała a częstotliwością występowania tej choroby. Porównanie danych przeprowadzone przez specjalistów z Kliniki Uniwersyteckiej w Duesseldorfie wykazało, że wyżsi pacjenci są bardziej podatni na choroby nowotworowe. Ryzyko zachorowania na nie wzrasta o 11 procent w przypadku kobiet i o 6 procent w przypadku mężczyzn na każde 10 centymetrów wzrostu. Profesor Norbert Stefan za jedną z przyczyn coraz wyższego wzrostu u ludzi uważa zwiększone spożycie produktów mlecznych i czerwonego mięsa. Zwraca tu uwagę na przykład Chin, w których ludzie są coraz wyżsi.

Nadmierne spożycie białka zwierzęcego aktywuje geny wzrostu (zwłaszcza IGF-1 i IGF-2). Diabetolog nazywa je „nawozem dla komórek”. Dzieci są wyższe już w łonie matki i później jako dorośli. Związek wzrostu z rakiem wynika z trwającego całe życie silniejszego wzrostu komórek, który jest wspierany przez IGF-1 i IGF-2 i zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Naukowcy odkryli również związek między wzrostem a występowaniem niektórych rodzajów raka. Profesor Norbert Stefan wymienia trzy najczęściej występujące odmiany raka u wysokich osób: czerniak, rak jelita grubego i rak piersi.

Bole pleców

– Związek między wzrostem a bólem pleców był zawsze brany pod uwagę, ale nie został udowodniony – mówi Bernd Kladny, sekretarz generalny Niemieckiego Towarzystwa Ortopedii i Chirurgii Ortopedycznej.

Obciążenie pleców jest większe u wysokich osób, gdy na przykład pochylają się do przodu i coś podnoszą, „ale mają też inną anatomię z silniejszymi mięśniami niż osoby niższe”. Tutaj więc istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do bólu pleców.

(DPA/jak)

