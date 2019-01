Drugie życie choinek: karma dla słoni, kompost lub surowiec chemiczny

Nie wszyscy załatwiają sprawę tak prosto jak Szwedzi, którzy rozebrane choinki po prostu wyrzucają przez okno na ulicę – taki obraz przekazuje przynajmniej znany szwedzki dom meblowy. Niepotrzebna już świąteczna ozdoba może posłużyć jednak do innych, wyższych celów.

Jak zbadali naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Sheffield igliwie może być materiałem do produkcji słodzików, farb i octu. Składa się ono w 85 proc. z tzw. lignocelulozy, która pod wpływem wysokiej temperatury i rozpuszczalników może być przetworzona na produkty chemiczne. Ponieważ lignoceluloza ma bardzo złożoną budowę chemiczną, zdaniem naukowców nie jest zbytnio przydatna jako biomasa do produkcji energii. Z tego względu nie jest też wykorzystywana do tej pory w większości procesów przemysłowych.

Jednak Cynthia Kartey w swoich badaniach skoncentrowała się na rozkładzie kompleksowych struktur lignocelulozy i stwierdziła, że na drodze prostych (choć do tej pory niezbadanych dokładniej procesów) może ona posłużyć do uzyskania prostych, a cennych surowców, takich jak cukier czy fenole. A te z kolei mogą być używane np. do produkcji środków czystości, płynów do płukania ust lub farb.

Słonie w praskim ZOO

Niemcy nie są w utylizacji choinek jeszcze tak zaawansowani. Wyrzucone na śmieci choinki w większości są rozdrabniane i przerabiane na kompost albo trafiają one jako drewniana sieczka do ciepłowni.

Jeżeli ktoś ma własny ogród, może sam kompostować drobne gałęzie lub użyć ich do przykrycia grządek i roślin jako ochrony przed zimnem.

Niektóre ogrody zoologiczne zapowiedziały, że chętnie przyjmować będą choinki, które służą jako karma dla zwierząt. Jest to np. ulubiony przysmak słoni.

(dpa/ma)