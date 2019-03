Drony zakłóciły pracę lotniska we Frankfurcie

W piątek 22 marca lotnisko we Frankfurcie nad Menem na pół godziny wstrzymało ruch, ponieważ zauważono nad nim drony. Jak wyjaśnił rzecznik spółki Fraport, do której należy ten największy port lotniczy w Niemczech, w takich razach obowiązuje zasada "Safety First" ("przede wszystkim bezpieczeństwo") i dlatego przejściowo wstrzymano na nim wszystkie starty i lądowania.

Drony zauważono nad południowym skrajem lotniska. Najpierw mówiono o dwóch dronach, ale najprawdopodobniej nad lotniskiem unosił się tylko jeden. Wezwana na pomoc policja puściła się za nim w pościg helikopterem, ale nie udało się jej go odnaleźć. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Wstrzymane lub opóźnione loty

Tego dnia międzynarodowy port lotniczy we Frankfurcie obsługiwał 1439 połączeń. Wskutek pojawienia się drona około 60 z nich wypadło z rozkładu lotów. Nie była to jednak jedyna przyczyna. Znaczną część z nich trzeba było anulować w związku z awarią komputerów w centrum bezpieczeństwa lotów w Langen. Widziany nad frankfurckim lotniskiem dron jest ponadto winowajcą opóźnień w ruchu lotniczym.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia drony sparaliżowały przez kilka dni wielkie londyńskie lotnisko Gatwick. Ofiarą ataku dronów padło około 140 tys. pasażerów. W styczniu tego roku z powodu dronów ogłoszono alarm na największym londyńskim lotnisku Heathrow.

Dron nad lotniskiem w Gatwick

Drony coraz bardziej dokuczliwe

Szef policji federalnej Dieter Romann, którego raczej nie można podejrzewać o jasnowidztwo, oświadczył w czwartek 21 marca, że do podobnej sytuacji może dojść w każdej chwili na którymś z lotnisk w Niemczech. Jego zdaniem w tej chwili nie ma żadnego skutecznego systemu zdolnego rozpoznać, niezawodnie zidentyfikować i w razie potrzeby zatrzymać drony w przestrzeni powietrznej, zwłaszcza nad obiektami miejskimi i lotniskami.

"Nie da się zatrzymać postępu technicznego w budowie dronów, od tych najmniejszych począwszy, a na autonomicznych taksówkach powietrznych skończywszy, i nikt tego także nie chce", oświadczył Roman na konferencji ws. bezpieczeństwa w Poczdamie. Podkreślił przy tym, że "należy zdecydowanie się przeciwstawić wykorzystywaniu dronów do zakłócania ruchu lotniczego, nie mówiąc o ich użyciu jako środka do przenoszenia ładunków wybuchowych, a więc do celów czysto terrorystycznych".

Niemiecki zarząd kontroli bezpieczeństwa ruchu lotniczego (DFS) odnotował w roku ubiegłym 158 przypadków jego zakłócenia przez drony, było ich o około 80 procent więcej niż w roku 2017. Bardzo niepokojącą informacją jest to, że zdecydowana większość takich incydentów, bo aż 125, wydarzyła się w bezpośredniej bliskości portów lotniczych.

W Niemczech nie można użytkować dronów na lotniskach, w pobliżu zakładów karnych, szpitali, siedzib różnych urzędów, nad dworcami kolejowymi i drogami międzymiastowymi oraz nad większą liczbą ludzi zgromadzonych w jednym miejscu. Poza tym operator drona powinien mieć go stale w zasięgu wzroku i nie może wznieść go na pułap wyższy niż 100 metrów. Wyjątkiem od tej zasady są minilotniska używane przez modelarzy lotniczych.

DW, dpa, rtr, afp / jak