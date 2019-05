Drony pod unijnym nadzorem

W marcu br. dron na pół godziny sparaliżowałlotnisko we Frankfurcie nad Menem, z rozkładu lotów wypadło 60 połączeń. Niemiecka policja ruszyła helikopterem w pościg za maszyną, nie udało jej się jednak namierzyć drona. W grudniu ub.r. bezzałogowiec sparaliżował brytyjskie lotnisko Gatwick – 140 tys. pasażerów nie wyleciało na Wigilię albo wyleciało z opóźnieniem - w styczniu tego roku ofiarą drona padło lotnisko w Heathrow.

Eksperci skarżyli się, że UE nie posiada sytemu, który by pozwolił rozpoznawać i w razie konieczności blokować drony w przestrzeni powietrznej, zwłaszcza nad takimi obiektami jak lotniska.

Teraz to ma się jednak zmienić. Komisja Europejska właśnie zaadaptowała wspólne dla całej Unii przepisy dotyczące dronów. Dotychczas, jedynie drony powyżej 150 kg podlegały prawu unijnemu, korzystanie z mniejszych jednostek regulowały przepisy krajowe. Zgodnie z nowymi regulacjami, wszystkie drony, niezależnie od wagi, podlegać będą prawu UE i będą traktowane jak wszystkie inne statki powietrzne. Przepisy obejmą wszystkich operatorów bezzałogowców – zarówno tych korzystających z dronów zawodowo, jak i latających sportowo lub rekreacyjnie.

Drony znalazły szybko zastosowanie np. w rolnictwie

Co się zmieni?

Już od 2020 r. operatorzy dronów będą musieli zostać zarejestrowani w krajowych urzędach ds. lotnictwa, a ich drony otrzymają indywidualne oznaczenie, umożliwiające identyfikację maszyny. To umożliwi służbom lotniczym łatwe rozpoznanie drona, zwłaszcza w przypadku kolizji. Z przepisów wyłączeni zostaną jedynie właściciele najmniejszych dronów, czyli tych ważących poniżej 25 kg (najczęściej sprzedawane w sklepach, służą zwykle do robienia zdjęć lub, ostatnio, opryskiwania pól przez rolników). Nie oznacza to jednak, że nie obejmą ich obostrzenia unijne. Operatorzy małych dronów będą mogli odbywać loty bez pozwolenia tylko pod warunkiem, że dron nie wzniesie się wyżej niż na 120 metrów, pozostanie w zasięgu wzroku, a loty nie będą odbywały się nad skupiskami ludzi. W przypadku złamania przepisów, sprawą zajmie się policja.

Na loty z udziałem cięższego sprzętu (jak drony wykorzystywane do filmowania wydarzeń sportowych czy przewozu towarów), potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia krajowego nadzoru lotniczego. I to urzędy lotnicze zajmować się będą ewentualnymi przypadkami naruszenia przepisów.

Operatorzy dronów będą ponadto musieli znać przepisy dotyczące latania dronami oraz wykazać się umiejętnością ich bezpiecznej obsługi. Oznacza to, że niektórzy będą musieli przejść w tym celu dodatkowe szkolenie.

Jak unieszkodliwić drony? Radio, sieci i ptaki drapieżne

A co w dronie?

Kontrola nad operatorami dronów to nie wszystko, zmieni się także wyposażenie samych bezzałogowców. Drony będą musiały być zaprojektowane tak, żeby spełniać unijne standardy dotyczące emisji CO2 i hałasu, a ponadto być wyposażone m.in. w wysokościomierz, system umożliwiający unikanie kolizji oraz tzw. oprogramowanie geofencingowe, informujące nad którymi terenami dron może latać swobodnie, a gdzie loty są całkowicie zakazane (np. nad lotniskami, centrami miast, pasami lotniczymi). Aplikacja na podstawie danych satelitarnych mapuje teren pod kątem ograniczeń lotów i może np. automatycznie zablokować dron przed jego wniknięciem w strefę zakazu.

Ponadto kraje UE, będą mogły na własną rękę ograniczyć loty z udziałem dronów w określonych strefach np. ze względu bezpieczeństwa, ochrony prywatności czy środowiska. I tak np. w Niemczech nie można użytkować dronów w pobliżu zakładów karnych, szpitali, niektórych urzędów, nad dworcami kolejowymi i drogami międzymiastowymi. W Polsce – także nad zakładami chemicznymi i elektrowniami.

Dla bezpieczeństwa

Jak zapewniają unijni urzędnicy, nowe przepisy pozwolą zapobiegać nielegalnemu lub niewłaściwemu korzystaniu z bezzałogowców.

– UE będzie miało najnowocześniejsze na świecie przepisy, dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. To otwiera drogę dla bezpiecznych i niskoemisyjnych lotów bezzałogowców. Dajemy także wyraźne wytyczne producentom, przedsiębiorcom i innowatorom co do tego, jak powinny być projektowane maszyny – mówi komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc.

I zapowiada, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego już pracuje nad przewodnikiem, który pomoże operatorom dronów dostosować się do zmian.

Szacuje się, że unijny ruch powietrzny w ciągu najbliższych 20 lat zwiększy się o połowę. Komisja Europejska przewiduje, że do 2035 r. europejski sektor dronów będzie zatrudniał ponad 100 tys. pracowników i przyniesie ponad 10 mld euro dochodu rocznie.