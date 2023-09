Drindl w stylu Barbie podbija Oktoberfest

Podczas gdy dla niektórych słynny Oktoberfest w Monachium oznacza picie piwa litrami, dla innych to odwieczny problem, w co się ubrać? Źródłem inspiracji może być wizyta na tzw. „szczycie modowym drindl”. Tutaj uznane projektantki i projektanci prezentują z wyprzedzeniem nowe wersje tradycyjnych sukienek tzw. dirndl oraz innych strojów ludowych. Stylista celebrytów, Samuel Sohebi, zdradził agencji prasowej DPA, że „2023 to rok Barbie, a różowy kolor to absolutny trend. W tym roku nie można go przegapić”.

Różowy to must have

Drindl w różowym wydaniu to hołd dla hollywoodzkiego filmu „Barbie”, który tego lata zdobył niezwyłą popularność na całym świecie. Stylista Samuel Sohebi, który już w 2007 roku stworzył sukienkę na festiwal piwny dla Paris Hilton, jest pewien, że w tym roku właśnie różowy zdominuje paletę kolorów.

W bawarskich miastach, gdzie sklepy z tradycyjną ludową odzieżą są częścią ulicznego krajobrazu, czasami na wieszakach można znaleźć nawet do 2000 sukienek dirndl z pasującymi fartuchami i bluzkami, a na półkach – krótkie skórzane spodnie i koszule dla mężczyzn. Oprócz miejscowych fanów strojów tradycyjnych, także przybywający na Oktoberfest klienci z całego świata ubierają się stosownie do tego wydarzenia.

Jeden z przykładów: drindl na różowo Zdjęcie: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Projektanci stawiają na bardziej subtelne modele

Mimo szału związanego z Barbie, tegoroczny trend w modzie na Oktobberfest brzmi: Mniej znaczy więcej. Mniej brokatu, mniej cekinów, mniej koloru. Projektantka dirndl Angelina Kees wyjaśniła lokalnej monachijskiej stacji telewizyjnej, że w tym roku wybrała czarny jako główny kolor swoich projektów, ponieważ ten kolor jest „subtelny, ale jednocześnie elegancki i przyciąga uwagę ludzi”.

Jej koleżanka z branży, Cidalia Amante-Policarpo, idzie jeszcze dalej i łamie stare tradycje. W swoich tegorocznych projektach dirndl jest bez tradycyjnego fartuszka, który wiąże się na spódnicy.

– Dziś kobiety już nie stoją przy piecu – podkreśla projektantka. Fartuch nie ma już żadnej funkcji, stał się „tylko dodatkiem”. – Rola projektanta polega na prowadzeniu mody naprzód i rozwijaniu jej z tradycji – dodaje.

Dozwolone jest wszystko, pod warunkiem, że jest to tradycyjny drindl Zdjęcie: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Klasyki Oktoberfest: drindl i skórzane spodnie

Niezależnie od tego, jaki strój ludowy się wybierze, projektanci są zgodni co do jednego: istnieją jasno określone uchybienia w modzie, których należy unikać na monachijskim festiwalu piwa. Według Samuela Sohebiego do takich należy występ w jeansach i podkoszulku.

– To jest uroczysta tradycja i uważam, że jest to niezwykle ważne [...] iść w stroju ludowym, a nie w codziennym ubraniu i jeansach – powiedział agencji prasowej dpa. – To byłoby tak, jakby iść na ślub lub do kościoła w dżinsach – dodał.

Dirndl jest dla wielu osób z zagranicy symbolem wszystkiego, co niemieckie, podobnie jak męska wersja bawarskiego stroju ludowego, czyli skórzane krótkie spodnie. Jednak w rzeczywistości obie te rzeczy (choć zdarzają się wyjątki) nosi się zazwyczaj tylko na specjalne okazje i Oktoberfest zdecydowanie do nich należy.

Strój popularny także w XXI wieku: Gracze FC Bayern - Thomas Müller, Harry Kane i Alphonso Davies są już przygotowani na Oktoberfest Zdjęcie: Alexandra Beier/Getty Images for Paulaner

Pochodzenie stroju ludowego

Bawarskie stroje ludowe rozpoczęły swoją ekspansję dopiero na początku XIX wieku i były zainspirowane modą damską XVIII wieku, charakteryzującą się obcisłą górą, głębokim dekoltem i szeroką spódnicą. Arystokratki i dobrze sytuowane mieszczki nosiły w mieście takie stroje, udając się na kawę i ciasto oraz później – na letni wypoczynek. Mieszkanki wsi chciały naśladować ten styl i szyły sukienki na wzór i podobieństwo kobiet z miasta.

Z kolei skórzane spodnie były pierwotnie ubraniem myśliwych. Zyskały na popularności dzięki m.in. księciu Luitpoldowi Bawarskiemu z dynastii Wittelsbachów oraz cesarzowi austriackiemu Franciszkowi Józefowi I; obaj byli zapalonymi myśliwymi.

Dodatkowo, po utworzeniu Królestwa Bawarii w roku 1806, dynastia Wittelsbachów, która sprawowała władzę, szukała sposobu na nadanie nowemu narodowi tożsamości. Co mogłoby lepiej pasować niż wspólny strój ludowy, aby wzmacniać poczucie narodowe? Jednak strój ten nigdy nie był jednolity. Im więcej materiału i guzików posiadał, tym zamożniejsza była osoba, która go nosiła. Stał się zatem symbolem statusu społecznego.

Kokarda po prawej stronie świaczy o tym, że dziewczyna jest mężatką Zdjęcie: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Strój ten również wskazywał, czy dziewczyna była mężatką czy nie; wystarczyło tylko przesunąć zawiązaną kokardę od lewej strony na prawą. I na koniec, w katolickiej Bawarii dirndl na mszę do kościoła musiał być odpowiednio skromniejszy i zdecydowanie nie tak wyzywający, jak ma to miejsce dzisiaj.

Zmiany, które obowiązują do dziś, wprowadzili w latach 30. XX wieku narodowi socjaliści. Dekolt sukienki został mocno obniżony, długość spódnicy skrócono do kolan oraz odpowiednio podkreślono talię.

Czy w szafie Barbie znajdzie się różowy dirndl, tak modny na festiwalu w Monachium w tym roku? Z pewnością. W filmie Barbie wymienia swoje szpilki na wygodną parę klapek Birkenstock. A to może być wskazówką dla wszystkich, którzy odwiedzają tegoroczny Oktoberfest w Monachium: nie muszą się zmuszać do konformizmu, ale mogą świętować jak chcą. Byle w stroju ludowym!

