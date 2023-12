Drastyczna kara dla 1.FC Koeln. Winni kibice

Klub piłkarski 1.FC Koeln został poinformowany o nałożeniu kary w wysokości 595 tysięcy euro za użycie przez kolońskich kibiców pirotechniki podczas meczu na stadionie w Kolonii w derbach przeciwko Borussii Mönchengladbach.

198 tysięcy euro z tej kwoty klub mógłby zainwestować w własne środki bezpieczeństwa lub działania zapobiegające przemocy.

Tymczasem władze klubu zamierzają złożyć wniosek o obniżenie drastycznej kary wydanej przez Komisję Kontroli Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB).

Dyrektor zarządzający 1. FC Koeln, Christian Keller, przyznał, że kibice przekroczyli czerwoną linię, czego następstwem są ogromne szkody finansowe dla klubu. Krytykując snakcje nałożone przez DFB Keller podkreślił jednocześnie, że „wysoka grzywna bardzo dotkliwie uderza w FC, który jest na etapie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego”.

„Nakładanie kar przez związki w tej formie jest dalekie od rzeczywistości niemieckiej kultury piłkarskiej i kultury kibica. Dlatego będziemy nadal aktywnie i z determinacją dążyć do sensownej adaptacji wytycznych dotyczących wymierzania kar oraz do odpowiedniego traktowania tej właśnie kultury” – oświadczył szef FC Koeln. W środę klub poinformował, że zamierza złożyć wniosek do Komisji Kontroli DFB o znaczną redukcję kary.

(DPA/jar)

