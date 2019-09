Drapieżne żurnale. "Fake science"

DW: Przyjechał Pan do Pragi na premierę filmu „UNIV€RZITY A $VOBODA” [„UNIW€RSYTETY I WOLNO$Ć”] Zuzany Piussi i Víta Janeczka o robieniu wielkiego biznesu na nauce. Jest tam scena, w której prezentowany jest artykuł opublikowany w tak zwanym otwartym dostępie, czyli czasopiśmie naukowym dostępnym dla wszystkich. Właściwie chodzi o jeden jego akapit, w którym autorzy wprost piszą, że to wcale nie jest tekst naukowy, tylko napisana kiepskim angielskim fałszywka, mająca udowodnić, że wydawca nie wie, co sam drukuje. I to się naprawdę ukazało. Jak to możliwe?

– Taka operacja nazywa się żądłem. Wysyła się pseudonaukowy tekst, żeby sprawdzić, czy zostanie przyjęty. Wielu naukowców testowało w ten sposób różne pisma, żeby zobaczyć, czy zaakceptują one bezsensowne, szalone artykuły. W wielu wypadkach z sukcesem.

To było bardzo kłopotliwe dla zwolenników otwartego dostępu. Drapieżni wydawcy bowiem czasami nawet nie czytają tego, co dostają, tylko natychmiast robią pliki PDF i publikują je, gdy tylko dostaną pieniądze od autora.

Ile takich żądeł zostało zaakceptowanych?

– Pamiętam co najmniej dziesięć. Jeden był o Star Treku, bodajże o osiągnięciu warp 10**. Tekst całkowicie nienaukowy i fałszywy, a jednak opublikowany w czasopiśmie z Pakistanu.

Ile lat Pan poświęcił temu problemowi?

– Przez pięć lat publikowałem blog „Scholarly Open Access” [„Naukowy otwarty dostęp”], w którym wymieniałem i krytycznie analizowałem drapieżne czasopisma i drapieżnych wydawców.

I to Pan jest autorem terminu „drapieżny”?

– Wymyśliłem go w 2010 roku. To oczywiście metafora, a żadna metafora nie jest doskonała. Ale od samego początku widziałem skorumpowanych wydawców akademickich, którzy wykorzystywali naukowców i zabierali im pieniądze nie dostarczając w zamian usług dobrej jakości. To jest powód, dla którego użyłem określenia „drapieżny”. I ten termin przetrwał. Jest używany do dziś.

Czym się różni tradycyjny model publikacji tekstów naukowych od otwartego dostępu?

– Właśnie tym, że nie jest otwarty. Aby przeczytać tradycyjne czasopismo, musi pan pójść do biblioteki lub uzyskać dostęp do jej bazy danych. Druga różnica to sposób finansowania publikacji. W modelu tradycyjnym autor z reguły nie ponosi żadnych jej kosztów. Natomiast w większości czasopism otwartego dostępu musi płacić.

Pan zdefiniował dwa rodzaje otwartego dostępu: złoty i platynowy. Jaka jest między nimi różnica?

– Złoty jest finansowany z opłaty nakładanej na autora, w platynowym autor nie płaci nic. Koszty publikacji pokrywa uniwersytet lub jakieś stowarzyszenie, czy organizacja.

Czy cały złoty otwarty dostęp jest drapieżny?

– Nie, nie.

A jak rozpoznać drapieżnego wydawcę?

– W większości przypadków niemal natychmiast widać, że ma złe intencje. Nie działa w dobrej wierze, a poza tym oszukuje. Na przykład mówi, że ma siedzibę w Nowym Jorku, podczas gdy działa z Pakistanu. Mówi, że ma silny wskaźnik cytowań, który jest miernikiem oceny czasopism naukowych, gdy tak naprawdę w ogóle nie ma żadnego oficjalnego wskaźnika cytowań.

Prof. Jeffery Beall

Miałem zestaw kryteriów, których używałem. Dwa najważniejsze to używanie oszustwa i brak przejrzystości. I widziałem, że większość ludzi zgadzała się ze mną, kiedy jakiegoś wydawcę, czy czasopismo nazywałem drapieżnym.

Niekiedy jednak trudno odróżnić czasopisma rzetelne od fałszywych. Zwłaszcza nowi badacze mają z tym problem.

Jak wielkie jest to zjawisko?

– Na mojej pierwszej liście było 18 wydawnictw. A kiedy przerwałem jej publikowanie na początku 2017 roku, miałem ponad tysiąc wydawców i ponad tysiąc czasopism.

Dlaczego wobec nich używał Pan słów „prawdopodobnie”, „możliwie” lub „potencjalnie drapieżni”?

– Aby uniknąć postępowań prawnych. Gdybym każdego nazywał drapieżnym, niektórzy natychmiast szliby do prawnika. Pomyślałem więc, że lepiej jest używać łagodniejszego, mniej bezpośredniego języka, żeby nie dopuścić do tego rodzaju problemów.

Jak wielką część rynku czasopism naukowych mają wydawnictwa drapieżne?

– Nie mam danych, żeby podać dokładny udział, ale to poważny problem. Co najmniej 10 procent, może więcej.

To dużo?

– Dużo. Tysiące pism. A do tego każdego dnia prawdopodobnie kilkadziesiąt nowych drapieżnych żurnali.

Co ich istnienie oznacza dla nauki?

– Duże zagrożenie dla uczciwości naukowej, ponieważ ci wydawcy nie dokonują właściwego przeglądu wstępnego i często publikują artykuły, które nie są naukowe. W niektórych błędna jest metodologia, wnioski nie zostały sformułowane naukowo. A jednak ukazują się, a niekiedy są nawet indeksowane w akademickich bazach danych. Na przykład w Google Scholar, najpopularniejszej z nich, ponieważ jest bezpłatna. Korzystają z niej też studenci, którzy nie są w stanie odróżnić prawdziwej nauki od fake science, pseudonauki. Myślę, że to duże zagrożenie dla edukacji i nauki.

Fake science to mocne sformułowanie.

– Mocne. Ale to się dzieje. Jeśli chce pan na przykład zaprzeczyć zmianom klimatu, albo szerzyć tezę, że szczepionki powodują autyzm, może pan napisać artykuł, a wydawca takiego pisma z przyjemnością go opublikuje, jeśli tylko pan za to zapłaci, chociaż oba te wnioski są sprzeczne z naukowym konsensusem.

Jaka jest przyszłość drapieżnych wydawnictw?

– Naukowcy otrzymują codziennie dziesiątki e-maili zapełniających im skrzynki pocztowe i nagabujących ich do publikowania u drapieżnych wydawców. Niektórzy opisując dzisiejszych drapieżnych wydawców mówią nawet o „kryzysie naukowej działalności wydawniczej”. Wygląda więc na to, że nic się nie zmieni.

Pan jednak przestał publikować i blog, i „listę Bealla”. Dlaczego?

– Ponieważ byłem pod wielką presją ze strony mojego uniwersytetu. Nie czułem, żeby kontynuowanie tych działań było bezpieczne. Naprawdę nie miałem innego wyjścia, niż przestać. Uniwersytet podjął działania przeciwko mnie. Sprawdzał, czy nie popełniłem oszustwa naukowego. Nie czułem wtedy, żebym mógł kontynuować pracę w dziedzinie etyki wydawniczej i uczciwości badawczej, skoro mój własny uniwersytet ścigał mnie w ten sposób.

Obawiał się Pan postępowania prawnego?

– Działanie, które uniwersytet podjął przeciwko mnie, nie było postępowaniem prawnym, lecz dochodzeniem wewnętrznym.

Lękał się Pan o swoje życie?

– Przez ostatnie kilka miesięcy w bibliotece nie czułem się bezpiecznie. To się zmieniło od razu, gdy tylko odszedłem na emeryturę.

Ale jak pokazuje ten wywiad, nie przestał Pan o tym mówić.

– Na chwilę przestałem. Ta podróż do Pragi to pierwsza – moja podróż od czasu przejścia na emeryturę.

Myślałem, że gdy przestanę pracować i publikować swój blog, ludzie stracą zainteresowanie drapieżnymi wydawcami. Ale trwa ono nadal.

Dziękuję Panu bardzo

* Bibliotekarz akademicki Jeffrey Beall (urodzony w 1959 roku) jest emerytowanym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kolorado w Denver. Jest znany dzięki swojemu blogowi „Scholarly Open Access” i „liście Bealla” „potencjalnie, możliwie lub prawdopodobnie drapieżnych wydawnictw naukowych otwartego dostępu”, które rozpoczął w 2012 roku, a zakończył w 2017 roku, gdy jego uczelnia zaczęła dochodzenie przeciw niemu. Zakończyło się ono bez żadnych ustaleń, ale skłoniło Bealla do przejścia na emeryturę.

** To opisany w XXIV wieku naturalny próg możliwości napędu warp, którego nie można osiągnąć w normalnych warunkach. Jego osiągnięcie oznaczałoby bowiem, że można się jednocześnie znajdować w każdym punkcie Wszechświata.

(źródło: https://memory-alpha.fandom.com/de/wiki/Die_Schwelle)