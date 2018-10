Dramat na dworcu w Kolonii. Mężczyzna wziął zakładniczkę

Jak podała policja, napastnik został ciężko ranny, jego ofiara lekko. Nie potwierdzono na razie informacji na temat wcześniejszych strzałów. Rzecznik policji nie chciał spekulować na temat możliwych motywów przestępcy.

Dworzec w Kolonii został zamknięty dla ruchu kolejowego. Sparaliżowany został ruch pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Kolonia to czwarte co do wielkości niemieckie miasto. Z dworca korzysta dziennie ponad ćwierć miliona pasażerów. Codziennie na 11 peronach dworca zatrzymuje się 1300 pociągów.

(DPA/du)