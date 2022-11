Dostawy ropy do rafinerii w Schwedt. Wkrótce embargo

Na krótko przed planowanym wstrzymaniem importu ropy z Rosji niemiecki rząd poszukuje nowych źródeł zaopatrzenia dla rafinerii PCK w Schwedt w Brandenburgii. Prowadzone są konstruktywne rozmowy z Polską i Kazachstanem – powiedział sekretarz stanu ds. gospodarczych w niemieckim rządzie, Michael Kellner. Na razie jednak nie podjęto wiążących zobowiązań.

Embargo na ropę z Rosji

W graniczącej z Polską Brandenburgii rośnie zniecierpliwienie o przyszłe dostawy, a także rosną obawy o wyższe ceny paliw na stacjach benzynowych.

Od 5 grudnia zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej embargo na rosyjską ropę dostarczaną tankowcami. Dodatkowo od 1 stycznia 2023 roku Niemcy chcą zrezygnować z rosyjskiej ropy płynącej rurociągami. Szczególnie dotknięta jest tym rafineria PCK w Schwedt, która jest uzależniona od surowca z Rosji dostarczanego rurociągiem „Przyjaźń”.

Część ropy ma być zastąpiona dostawami przez Rostock, ale nie gwarantuje to pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. – W kwestii alternatywnych dostaw nie posunęliśmy się ani kroku do przodu – krytykuje Jan Redmann, szef klubu poselskiego chadecji w parlamencie Brandenburgii. Możliwe, że po wprowadzeniu embarga na ropę rafineria PCK będzie pracować tylko w połowie swoich możliwości. Może to wpłynąć na ceny paliw we wschodnich Niemczech.

Schwedt ważne dla Polski

Starosta powiatu Uckermark, do którego należy Schwedt, Karina Doerk, powiedziała, że ma nadzieję, iż po 1 stycznia rurociągiem „Przyjaźń” dalej będzie płynąć ropa. Tymczasem „wstrzymanie importu jest zobowiązaniem kanclerza Olafa Scholza z ramienia niemieckiego rządu” – podkreśla sekretarz stanu Michael Kellner. – Naszym zadaniem jest realizacja krok po kroku poszczególnych zobowiązań, tak aby dodatkowe dostawy ropy dla Schwedt odbywały się przez Polskę i Kazachstan. Pracujemy nad tym ze wszystkich sił – zaznaczył.

Komentując stan rozmów z Polską, polityk Zielonych powiedział: – Pierwsza próbna dostawa z Gdańska do Schwedt to ważny sygnał. Polska ma również swój interes w produkcji w Schwedt, ponieważ tamtejsza rafineria w znacznym stopniu przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw w zachodniej Polsce.

We wrześniu br. rząd Niemiec przejął kontrolę nad rafinerią PCK, wprowadzając tymczasowy zarząd powierniczy. W świetle prawa rosyjska spółka Rosnieft pozostaje jednak nadal większościowym udziałowcem rafinerii. Media spekulują od pewnego czasu na temat wejścia polskiej grupy Orlen do akcjonariatu rafinerii.

W grudniu w Berlinie spodziewana jest delegacja rządowa z Kazachstanu, która będzie kontynuować rozmowy o dostawach ropy do Niemiec.

(DPA/dom)

