Doniesienia o Covid-19. Niemcy ufają nadawcom publicznym

Prasa bulwarowa oraz media społecznościowe w dużej części uznawane są przez Niemców za „mało wiarygodne”, wynika z sondażu zleconego przez rozgłośnię Westdeutsche Rundfunk (WDR). Natomiast 67 procent ankietowanych ufa przekazowi nadawców publicznych. - Badania te wystawiają bardzo dobre świadectwo zarówno niemieckiemu społeczeństwu jak i systemowi mediów publicznych - powiedział przewodniczący ARD i dyrektor naczelny WDR Tom Buhrow.

Według ankiety 82 procent respondentów uznało doniesienia o koronawirusie w telewizji publicznej za dobre i bardzo dobre. W przypadku publicznych stacji radiowych zdanie to podzielało 74 procent. Również przekaz w gazetach codziennych oraz na portalach internetowych należących do mediów publicznych pozytywnie oceniło kolejno 68 i 56 procent ankietowanych.

Natomiast 33 procent ocenia mniej niż dobrze informacje przekazywane przez tabloidy. Tylko jedenaście procent jest zdania, że przekaz ten jest dobry lub bardzo dobry.

Pozytywna ocena wiarygodności

Ankieta przeprowadzona została przez Instytut Badań Opinii Publicznej Infratest dimap z Berlina między 23 września i 5 października na reprezentacyjnej grupie 1001 uczestników.

Pozytywna ocena wiarygodności niemieckich nadawców publicznych przez 67 procent społeczeństwa jest najlepszym wynikiem od czasu, kiedy zaczęto przeprowadzać takie badania. W porównaniu z rokiem wcześniej oznacza to 6 punktów procentowych więcej, a w porównaniu z rokiem 2015 nawet 15 punktów procentowych.

Dyrektor programowy WDR Joerg Schoenenborn uznał ten wynik za „duży komplement pod adresem dziennikarzy w bieżącym roku”. - To, że w roku pandemii wzrosło zaufanie do mediów publicznych, ale także do instytucji politycznych dobrze świadczy o stanie naszego społeczeństwa - powiedział Schoenenborn.

Obejrzyj wideo 02:41 Udostępnij Koronawirus w Niemczech. Nielegalne imprezy Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3jY8P Koronawirus w Niemczech. Nielegalne imprezy

(EPD/jar)