Donata Hopfen nowym szefem Bundesligi

U steru Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL) stanie Donata Hopfen, przejmując kierownictwo zarządu DFL, jak również stanowisko rzecznika od 1 stycznia 2022 roku. Zostało to ogłoszone przez DFL w sobotę (14.08.2021).

45-latka zastąpi tym samym Christiana Seiferta. Jej kontrakt będzie początkowo obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku. − Dziękuję za zaufanie − powiedziała Hopfen i dodała: „Niemiecki futbol zawodowy ma wspaniałą tradycję i jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. Bundesliga i 2. Bundesliga, podobnie jak DFL, cieszą się doskonałą opinią na całym świecie. Ważne jest, aby zachować to wszystko na tle zmian technologicznych, społecznych i medialnych w środowisku piłkarskim, a jednocześnie rozwijać to dalej w innowacyjny sposób”.

„Odpowiednia osoba”

Przewodniczący Rady Nadzorczej DFL Peter Peters widzi w Hopfen „odpowiednią osobę na jednym z najważniejszych stanowisk w niemieckiej piłce nożnej”. Jest on zdania, że „w czasach zmian, Hopfen ma wszystkie kwalifikacje i wielką asertywność, aby w interesie klubów poprowadzić DFL w dalszą pomyślną przyszłość”.

Przedwczesne rozwiązanie umowy z Seifertem

Hopfen jest obecnie dyrektorem zarządzającym i partnerem w BCG Digital Ventures, spółce należącej do Boston Consulting Group. Kobieta Roku Mediów 2014 przez 14 lat pracowała również dla wydawnictwa Axel Springer, ostatnio jako przewodnicząca zarządu wydawniczego Grupy BILD.

Rada nadzorcza DFL porozumiała się z dyrektorem zarządzającym Seifertem w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy, która obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Seifert będzie początkowo dostępny dla nowego zarządu w charakterze doradcy.

(DAP/SID/jar)

