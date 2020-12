Domy opieki ogniskami zakażeń

Z danych, które ministerstwo zdrowia landu Szlezwik-Holsztyn opublikowało w piątek (18.12.) wynika, że w ciągu minionych trzech miesięcy do 89 procent zgonów z powodu zakażenia koronawirusem doszło w domach opieki oraz w domach seniorów.

Od 21 września do 14 grudnia zmarło w tych placówkach 119 osób chorych na COVID-19. Jak podał rząd Szlezwiku-Holsztyna, w tym okresie ze 161 do 295 wzrosła też ogólna liczba ofiar COVID-19. To wzrost o 134 osoby. 119 osoby zmarłe w placówkach opiekuńczych to zatem prawie 89 procent wszystkich ofiar COVID-19.

W Szlezwiku-Holsztynie placówki te często stają się punktami zapalnymi w rozwoju pandemii. Powiat Północnofryzyjski zameldował w czwartek (17.12.), że wszyscy pracownicy i podopieczni domu seniorów w Bredstedt otrzymali pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Wszyscy zostali objęci kwarantanną. Wskutek serii zakażeń w domu opieki w Norderstedt w październiku, do połowy listopada zmarło 15 podopiecznych.

dpa / sier

