Domniemany kanibal przed sądem w Berlinie

Proces domniemanego kanibala z Berlina rozpoczął się we wtorek (10.08.2021) przed sądem krajowym w niemieckiej stolicy. Według aktu oskarżenia 41-nauczyciel matematyki i chemii miał zamordować z premedytacją 43-letniego mężczyznę w celu zaspokojenia seksualnego, a następnie zjeść części zwłok swojej ofiary. Prokuratura mówi o „sadystyczno-kanibalistycznej motywacji seksualnej” czynu. Gdy we wtorek na sali sądowej odczytywano zarzuty, mężczyzna milczał i siedział na ławie oskarżonych wyprostowany i bez ruchu.

Kości ukryte w lesie

Do zbrodni miało dojść we wrześniu 2020 roku. Sprawca poznał ofiarę zaledwie kilka godzin wcześniej na portalu randkowym. 5 września ofiara, monter linii wysokiego napięcia, wyszedł z wynajmowanego wraz z innymi osobami mieszkania, do którego już nie powrócił. Tygodniami uchodził za zaginionego. Dopiero 8 listopada 2020 roku zbrodnia wyszła na jaw, gdy w lesie w berlińskiej dzielnicy Buch na północnym wschodzie miasta w dwóch różnych miejscach znaleziono ludzkie kości. Podczas śledztwa wykorzystano policyjne psy tropiące, przeanalizowano kontakty ofiary na czacie oraz przesłuchano taksówkarza, który wiózł późniejszą ofiarę do mieszkania oskarżonego.

Po przeszukaniu mieszkania domniemany kanibal został aresztowany. Według oskarżenia znaleziono tam sprzęty, wykorzystane do rozczłonkowania zwłok oraz chłodnie, jak również „dużo krwi ofiary”.

Niemal całe ciało zamordowanego udało się zrekonstruować. „Można stwierdzić, że zwłoki zostały przepiłowane, a pewne części ciała, których nie znaleziono do dziś, zostały usunięte” – twierdził prokurator, przedstawiając ustalenia śledztwa. Sprawca miał rozwieść części zwłok wynajętym samochodem do miejsc, w których je ukrył.

„Kanibal z Rottenburga”

Według oskarżenia nic nie wskazuje na to, by ofiara „zgodziła się” na śmierć. Zbrodnia miała na celu „zaspokojenie popędu seksualnego”. Jak dotychczas nie ustalono w jaki sposób dokonano zabójstwa.

Znany jako "kanibal z Rotenburga" Armin Meiweis podczas procesu w styczniu 2004 roku

Prokurator martin Glage jest przekonany, że to przypadek kanibalizmu. Jak ustalono, nauczyciel już wiele miesięcy przed zarzucaną mu zbrodnią szukał w Internecie szczegółowych i konkretnych informacji na temat kanibalizmu. Interesowało go, „jak ubija się i spożywa się ludzi”, a także jak najlepiej zatuszować takie zdarzenie, wyjaśniał Glage, cytowany przez DPA.

Od listopada ub. roku oskarżony przebywa w więzieniu w Nadrenii-Palatynacie. Wyznaczono 18 terminów rozpraw do połowy października br.

Proces przypomina o przypadku „kanibala z Rotenburga” z 2001 roku. Również wówczas zabójcę i jego ofiara poznali się za pośrednictwem internetu. Najpierw sprawca obciął poznanemu mężczyźnie – na jego wyraźne żądanie – penisa, następnie go zasztyletował i zjadł części jego ciała. Został skazany na dożywocie.

