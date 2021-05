„Doktor Afera”. Niemiecka prasa o odejściu minister Giffey

„Handelsblatt” komentuje: „Rezygnacja Giffey następuje w niekorzystnym momencie dla SPD. Kampania kandydata na kanclerza, Olafa Scholza, i tak posuwa się mozolnie. Teraz Giffey próbuje, na koszt partii, uratować swoją kandydaturę na burmistrza Berlina. Ale i tam Zieloni już wyprzedzają socjaldemokratów. SPD ma nadzieję, że berlińczykom nie będzie brakowało doktorskiego tytułu pani Giffey. Dla SPD na poziomie federalnym to jednak wyniszczające. Na dobre ćwierć roku przed wyborami do Bundestagu Scholz musi teraz wyjaśnić, dlaczego Giffey nie jest brana pod uwagę jako członkini rządu, ale ma być doskonałym burmistrzem.”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla, że fakt, iż Merkel pochwaliła Giffey po jej rezygnacji z funkcji ministra w najwyższych tonach, może świadczyć albo o niezrozumieniu, albo o irytacji. „Giffey podjęła decyzję w myśl planowania własnej kariery. Sukces w Berlinie tak czy inaczej oznaczałby odejście z funkcji ministra. W Berlinie nie grozi jej opór, ani w partii, ani w przyszłej koalicji z udziałem SPD. Także wyborcy będą dla niej łaskawi w mieście, które także w przyszłości może być rządzone przez koalicję czyniącą jazdę na gapę częścią swojego programu. W tej aferze pozostaje mdły posmak sugerujący, że oszustwo – aż po Urząd Kanclerski – jest lekkim grzechem, jakby ktoś przejechał się na gapę.”

W dzienniku „Weser Kurier” czytamy: „Teraz SPD przystępuje do wyścigu o Czerwony Ratusz (w Berlinie – red.) z poobijaną kandydatką. Przeciwnicy polityczni znajdą wiele okazji, by przypominać jej o tej aferze. Nawet jeśli Giffey wytrzyma do dnia wyborów 26 września. Za panią «Doktor Afera» partia może ostatecznie zapłacić decydującymi głosami, których SPD potrzebuje, by stać się najsilniejszą partią w Berlinie.”

Afera plagiatowa

„Mitteldeutsche Zeitung” pisze: „Giffey zaciąga hamulec awaryjny przed oficjalnym zakończeniem procedury testowej. To pozwala jej zachować trochę twarzy”. Gazeta z Halle dodaje, że poprzez dymisję może też uratować jeszcze swoją polityczną karierę. „Prawda jest taka, że Wolny Uniwersytet w Berlinie nie jest w dobrej sytuacji. Upomnieć minister i zamknąć procedurę, po to, by ją później znów otworzyć – to nie jest godne uniwersytetu, który uchodzi za elitarny. Co nie zmienia faktu, że powodem jest to, iż Giffey w swojej pracy przepisywała, nie zaznaczając cytatów w sposób prawidłowy.”

