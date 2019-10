Dobra wiadomość: jest szansa na skuteczne lekarstwo na grypę

Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na grypę zapada około miliarda ludzi na całym świecie. W przypadku trzech do pięciu milionów z nich choroba ma charakter ciężki, a wskutek związanych z nią chorób układu oddechowego prowadzi do śmierci nawet 650 tysięcy osób.

Grupa badaczy skupionych wokół biomedyka Richarda Plempera z Atlanty przetestowała obecnie z powodzeniem przeciwwirusowe lekarstwo przeciwko grypie. Próby te przeprowadzono na fretkach domowych oraz w laboratorium na tkance dróg oddechowych i błonie śluzowej ludzi.

Pandemia grypy "hiszpanki" w latach 1918-1919 spowodowała śmierć wielu milionów ludzi na całym świecie

Substancja aktywna nowego lekarstwa o nazwie EIDD-2801 blokuje działanie polimerazy RNA - ryboenzymów odgrywających ważną rolę w powielaniu się genomu wirusów. Wywołuje ona powstawanie mutacji genomu wirusa grypy. Jeśli powstanie ich wystarczająco dużo, genom staje się nieskuteczny i wirus grypy nie może się już więcej powielać. Naukowcy z Atlanty opublikowali wyniki swoich badań 23 października na łamach amerykańskiego fachowego czasopisma medycznego "Science Translational Medicine".

Nowe lekarstwo jest skuteczne przeciwko wielu szczepom wirusów

"Substancja aktywna EIDD-2801 jest bardzo skuteczna przeciwko grypie", powiedział dr Plemper, wykładowca biomedycyny na Uniwersytecie Stanowym Georgii, który ją opracował wraz z kolegami z Uniwersytetu Emory'ego w Druid Hills na przedmieściach Atlanty. "Przebadaliśmy ją na szerokim spektrum wszystkich szczepów wirusów grypy i stwierdziliśmy, że stanowi skuteczną barierę, której wirusy w zasadzie nie są w stanie pokonać".

Naukowcy z Atlanty wypróbowali nową substancję między innymi na wirusach wywołujących świńską grypę, której epidemia wybuchła w roku 2009. Przebadano ją na fretkach domowych, które reagują na wirusy grypy w sposób podobny do ludzi. Po podaniu fretkom nowego lekarstwa okazało się, że wywołana grypą gorączka trwa u nich znacznie krócej niż u zwierząt z grupy porównawczej.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono żadnej lekooporności

W opracowanych do tej pory środkach antywirusowych przeciwko grypie występował stale ten sam problem - wirusom udawało się uodpornić na nie dzięki kolejnym mutacjom. Dr Mart Toots, jeden z głównych autorów badań oświadczył, że teraz wirusom grypy jest bardzo trudno nie poddać się działaniu substancji EIDD-2801.

"Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnych mutacji wirusa odpornych na jej działanie", uzupełnił jego wypowiedź dr Plemper. Jest on przekonany, że "bariera genetyczna przeciwko odporności wirusowej jest wysoka". Substancja aktywna EIDD-2801 ma, jak powiedział dalej, "duży potencjał kliniczny jako lekarstwo przeciwko grypie następnej generacji". W przyszłym roku naukowcy chcą po raz pierwszy wypróbować nowe lekarstwo na ludziach.