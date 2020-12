Do Polski po alkohol, papierosy i petardy? Berlin robi szlaban

Ze względu na pandemię koronawirusa krótkie wyjazdy z Berlina do Polski nie będą już możliwe bez obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny – postanowił berliński Senat.

Wyjazdy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin) ograniczyły już wcześniej graniczące z Polską landy Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Rząd Brandenburgii, który zdecydował o tych ograniczeniach wraz z nastaniem twardego lockdownu w całych Niemczech, krytykował Berlin za to, że pozwala jeszcze na turystykę zakupową do Polski.

Jedna z berlińskich firm przewozowych oferowała nawet przejazdy tam i z powrotem za jedyne 5 euro.

Szybki wypad do Polski

Rząd Brandenburgii w Poczdamie dawał Berlinowi wyraźnie do zrozumienia, że powinien zaostrzyć przepisy. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stübgen krytykował, że w obecnej sytuacji nie rozumie, jak Senat może nadal pozwalać berlińczykom na krótkie wypady do Polski w celu zakupu alkoholu, papierosów i petard. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke dodał, że ze względu na dużą liczbę przypadków COVID-19 nie jest właściwe, aby berlińczycy mogli swobodnie jeździć do Polski na zakupy.

Po petardy do Polski

Senat Berlina argumentował z kolei, że nie ma potrzeby podejmowania działań, ponieważ berlińskie rozporządzenie w sprawie kontroli zakażeń wyraźnie mówi, że ludzie mogą opuszczać swoje domy tylko „z uzasadnionych powodów”, a zakup petard do nich nie należy.

W różnych miejscach przy granicy polsko-niemieckiej znajdują się targowiska, na których Niemcy kupują w tym czasie m.in. fajerwerki. Część z nich nie jest w Niemczech dopuszczona do sprzedaży. W tym roku ze względu na restrykcje pandemiczne sprzedaż petard jest i tak w Niemczech bardzo ograniczona.

