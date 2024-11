Do Austrii nadal płynie gaz z Rosji

Koncern OMV zapewniał o wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji, jednak Austriacy nadal go kupują.

Pomimo zapewnień o wstrzymaniu odbioru gazu z Rosji, w ostatnich tygodniach jego ilość zmalała tylko nieznacznie, jak wyjaśnił rzecznik operatora Gas Connect w Wiedniu. Tydzień temu austriacki koncern energetyczny OMV ogłosił, że rosyjski Gazprom zawiesił dostawy gaz z powodu sporu prawnego. Nie dalej jak wczoraj (piątek) rzeczniczka rosyjskiego MSZ uzasadniła wstrzymanie dostaw.

Rosyjski gaz nadal ma wzięcie

Najwyraźniej jednak znaleźli się inni klienci zainteresowani odbiorem gazu docierającego do austriackiego węzła Baumgarten, stwierdził rzecznik Gas Connect. Dodał, że nie podano do publicznej wiadomości, kim są ci klienci. Podmioty i osoby postronne nie mają wglądu w to, kim są partnerzy handlowi; transakcje dwustronne przeprowadzane są za pośrednictwem giełdy.

W każdym razie cena gazu w Austrii wzrosła tylko nieznacznie i pozostaje atrakcyjna dla klientów – podkreślił rzecznik Gas Connect i dodał, że „Gazprom chce również nadal zarabiać pieniądze”.

Umowa tranzytowa na skraju rozwiązania

W grudniu zapadnie ważna decyzja w sprawie dostaw gazu z Rosji. Na przełomie roku dobiega końca kontrakt tranzytowy, który stanowi prawną podstawę do przesyłania gazu przez Ukrainę na zachód. Prawdopodobnie nie zostanie on przez Kijów przedłużony.

Austria jest przekonana, że poradzi sobie bez dostaw. Kanclerz Austrii Karl Nehammer niedawno uspokoił obywateli na platformie X: „Nikt nie zamarznie zimą, w żadnym domu nie będzie zimno”.

(dpa/sier)

