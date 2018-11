Do 11 grudnia można zawalczyć o darmowe bilety Interrail od KE

Do 11 grudnia o bezpłatny miesięczny bilet na wszystkie europejskie koleje, promy i autobusy mogą ubiegać się wszyscy pełnoletni obywatele Unii Europejskiej przez stronę programu podróżniczego Discover EU.

Komu się powiedzie, ten otrzyma bezpłatny bilet; Mieszkanie i wyżywienie trzeba zapewnić sobie samemu.

Program ten ma umożliwić młodym ludziom poszerzenie swojego horyzontu i bazuje na pomyśle aktywistów, aby każdemu pełnoletniemu Europejczykowi na 18. urodziny sprezentować bilet Interrail dla ożywienia nieformalnej wymiany młodzieżowej na europejskim kontynencie.

15 tys, osób już ma bilety Interrail w kieszani

Młodzi podróżnicy mają potem jako swego rodzaju ambasadorzy opowiadać o swoich przeżyciach np. w mediach społecznościowych czy na prelekcjach w szkole. O bilety mogą ubiegać się wszyscy, którzy do 31 grudnia 2018 skończą 18 lat.

Już latem br. miała miejsce pierwsza runda tej akcji. 100 tys. chętnych ubiegało się o 15 tys. biletów.

– Od uczestników usłyszeliśmy potem wiele fantastycznych historii. Cieszę się, że jeszcze więcej młodych ludzi będzie miało taką możliwość – przyznał Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, młodzieży i kultury.

Komisja Europejska chcę jeszcze znacznie rozszerzyć ten program. Jeżeli poprze go Europarlament i kraje członkowskie, w latach 2021 do 2027 na cel ten przeznaczonych zostanie ogółem 700 mln eurp. To oznaczałoby, że przez siedem lat prawie półtora miliona młodych Europejczyków mogłoby darmo podróżować po Europie.





dpa/ma