Dożywocie dla uchodźcy. Zabił z nienawiści dla gejów

Do tragedii doszło 4 października 2020 r. W centrum Drezna młody Syryjczyk zaatakował nożem homoseksualną parę z Nadrenii Północnej-Westfalii. Jeden z mężczyzn (55 lat) zmarł, a jego 53-letni partner został ciężko ranny.

W piątek, 21 czerwca, wyższy sąd krajowy w Dreźnie skazał 21-letniego sprawcę na dożywocie. Sąd jest przekonany, że Syryjczyk jest winny morderstwa, usiłowania morderstwa i niebezpiecznego uszkodzenia ciała – powiedział Hans Schlueter-Staats, przewodniczący składu sędziowskiego.

Przymusowe internowanie

Ponadto w stosunku do niebezpiecznego i notowanego przez policję islamisty zarządzono z zastrzeżeniem internowanie zabezpieczające – co oznacza, że w odpowiednim czasie musi ono zostać zweryfikowane. Wyrokiem tym senat wyższego sądu krajowego w Dreźnie przychylił się do żądań prokuratury federalnej. Obrona nie apelowała o konkretny wymiar kary, ale domagała się zastosowania wobec 21-letniego oskarżonego prawa karnego dla nieletnich.

Świece w miejscu zbrodni w Dreźnie

Wedle uzasadnienia wyroku, sprawca działał z radykalnych pobudek islamistycznych i homofobicznych. Przebieg wydarzeń opisał psychiatrze w więzieniu. Proces Syryjczyka rozpoczął się w połowie kwietnia.

Wyrok za propagandę na rzecz IS

Syryjczyk przyjechał do Niemiec jako małoletni uchodźca w 2015 roku. Z powodu propagandy na rzecz terrorystycznej sieci „Państwo Islamskie” (IS) wyższy sąd okręgowy skazał go w 2018 r. na karę dla młodocianych, która została zaostrzona po atakach na funkcjonariuszy organów ścigania. Pod koniec września 2020 r. został zwolniony pod ścisłymi warunkami.

Po ataku w Dreźnie na parę homoseksualistów udało mu się początkowo uciec. Dopiero trzy tygodnie później został zidentyfikowany na podstawie DNA i zatrzymany w centrum Drezna. W plecaku przechowywał nóż do szynki.

(AFP, DPA, EPD/dom)