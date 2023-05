Dlaczego zakochujemy się podczas Erasmusa?

Udział w Erasmusie to nie tylko szansa na poszerzenie horyzontów poprzez naukę za granicą, zdobycie nowych umiejętności i opanowanie obcych języków, ale czasem także może prowadzić do przełomowych zmian w życiu prywatnym. W tym odcinku poznamy historię miłości Ady z Kotliny Kłodzkiej i Gustavo z Estoril, która zaczęła się na wymianie Erasmus w Belgii w 2002 roku i trwa do dziś!

Jak z przelotnej znajomości na wymianie udało się im zbudować związek trwający lata? Jaki jest związek między zakochiwaniem się a emocjami, które przeżywamy podczas Erasmusa? Odpowiedzi na te pytania szukamy w najnowszym odcinku Generation Y.

Link do badania, które wspomniane jest w odcinku:

https://www.researchgate.net/publication/18709788_Some_Evidence_for_Heightened_Sexual_Attraction_under_Conditions_of_High_Anxiety

