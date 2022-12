Dla Ukrainy. Banksy sprzedaje swoją sztukę

"Mamy przyjemność zaoferować artystyczny sitodruk autorstwa słynnego brytyjskiego artysty graffiti Banksy'ego" - czytamy na stronie internetowej Fundacji "Legacy of War". Międzynarodowa organizacja charytatywna zajmuje się pomocą cywilom w strefach wojennych. Wpływy ze sprzedaży prac Banksy'ego mają być w 100 proc. przeznaczone na sfinansowanie dostaw pomocy humanitarnej, a artysta pokryje wszystkie poniesione koszty - napisała organizacja.

Banksy napisał na swojej stronie internetowej, że przygotował 50 odbitek "dla naszych przyjaciół" w Ukrainie. Są one ręcznie podpisane, numerowane i zawieszone w drewnianej ramie. Na każdej odbitce artysta wykonał rysy nożem do pizzy, dzięki czemu każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Za jeden z nich należy zapłacić 5.000 funtów (ok. 27.300 złotych) plus podatki, a każdy nabywca może kupić tylko jeden obraz.

Wpływy zostaną natychmiast wykorzystane na zakup nowych karetek i innych pojazdów do niesienia pomocy, zapowiedział dyrektor wykonawczy Fundacji "Legacy of War" Giles Duley. "Są one potrzebne w Donbasie do dalszej ewakuacji osób niepełnosprawnych, starszych i cywilów". Zapowiedział też dostarczenie agregatów prądotwórczych, podgrzewaczy gazowych i lamp zasilanych energią słoneczną dla miejscowości, które będą musiały przetrwać ostrą zimę bez prądu.

Na początku listopada Banksy na własne oczy zobaczył zniszczenia w Ukrainie. W tym czasie uwiecznił się efektownymi graffiti w Kijowie i okolicach.

Praca organizacji pomocowej wywarła na artyście duże wrażenie: "W Ukrainie widziałem zespół z "Legacy of War", który dostarczał pomoc medyczną, grzejniki i świeżą wodę bardzo zdesperowanym ludziom w zbombardowanym budynku. W dodatku z przyjaznym podejściem".

Banksy powiedział, też że użyczono mu również karetki pogotowia, z której skorzystał, uciekając przed wściekłą "babuszką". "Zadzwoniła na policję, kiedy zorientowała się, że pomalowałem jej dom. Myślę, że minimum, jakie powinienem zrobić, to zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wymienić tablice rejestracyjne karetki, którą naznaczyłem..."

Do 16 grudnia zainteresowani mogą zgłaszać się po dzieło Banksy'ego na stronie fundacji. Drogą losowania wybrane zostaną osoby, które w najbliższym czasie będą mógły powiesić na swoich ścianach unikatowe dzieło nieznanego dotąd artysty. Do tego w okazyjnej cenie, bo prace artysty są bardzo poszukiwane.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Stójka na rękach na gruzach w Ukrainie Banksy najwyraźniej odwiedził Ukrainę. Na swoim kanale na Instagramie artysta zamieścił zdjęcia pracy wykonanej na zniszczonym domu w mieście Borodzianka. Na szarej ścianie widać dziewczynkę stojącą na rękach na gruzach. Leżąca na przedmieściach Kijowa Borodzianka bardzo ucierpiała podczas rosyjskiej ofensywy na Kijów na początku tego roku.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Świat Banksy'ego Banksy to jeden z najbardziej znanych, ale też najbardziej tajemniczych twórców street artu na świecie. Jego prawdziwa tożsamość wciąż nie jest znana. Obrazy czy rysunki na papierze są dla niego rzadkością. Brytyjski artysta większość swoich obrazów nanosi na ściany domów czy pustostanów. Prace te nie są przeznaczone do sprzedaży.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Los bezdomnych To graffiti z 2019 roku miało zwrócić uwagę na sytuację osób bezdomnych. Dwa latające renifery wydają się ciągnąć ławkę w parku. Na filmie, który Banksy zamieścił w internecie, na ławce leży bezdomny mężczyzna. Fani cenią Banksy'ego za krytyczne społecznie prace.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Obraz w niszczarce Szerokim echem odbiła się w 2019 roku akcja w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie. Po tym jak obraz „Dziewczynka z balonem” został sprzedany za 1,2 mln funtów, nagle zaczął się sam niszczyć. W dolnej części ramy ukryta była niszczarka do dokumentów. Pozostały tylko strzępy. Motyw dziewczynki z balonem po raz pierwszy pojawił się jako mural w Londynie.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Małpy w parlamencie Brexit i jego konsekwencje to także temat prac Banksy'ego. Można powiedzieć, że przewidział chaos polityczny w brytyjskim parlamencie. Już w 2009 roku na tym ogromnym płótnie (2,8 x 4,5 metra) powstał jego obraz „Devolved Parliament”. Obraz został wystawiony na aukcji w Londynie 3 października 2019 roku - za 9,8 mln funtów (około 11 mln euro).

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Steve Jobs Powtarzającym się tematem w jego obrazach jest globalny drapieżny kapitalizm. Banksy namalował ten mural w strefie wejściowej obozu dla uchodźców w Calais. Widać na nim nieżyjącego już założyciela Apple, Steve'a Jobsa, niosącego swój legendarny pierwszy komputer Mac. Ojciec twórcy Apple pochodził z Syrii.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Pożegnanie z UE Tą pracą Banksy interweniował w debacie o Brexicie w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. To ogromne malowidło pojawiło się w nocy na ścianie budynku niedaleko terminalu promowego w Dover. Mężczyzna stoi na drabinie i próbuje usunąć jedną z unijnych gwiazd za pomocą młotka i dłuta. W międzyczasie obraz zniknął ze ściany. Ktoś przemalował ją na biało.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Konflikt izraelsko-palestyński Brytyjski artysta uliczny zajął się również konfliktem izraelsko-palestyńskim. W 2017 roku Banksy otworzył hotel w Betlejem, tuż obok bariery separacyjnej, który ozdobił swoją sztuką, aby postawić "znak oporu bez przemocy". Od 2005 roku pozostawił w tym zabytkowym miejscu wiele prac. Istnieje już "Banksy Tour" dla turystów.

Nowa praca Banksy'ego. Tym razem w Ukrainie Wojna to nie zabawa Tożsamość Banksy'ego do dziś pozostaje tajemnicą. Wiadomo jedynie, że znany obecnie na całym świecie artysta pochodzi z Bristolu w południowej Anglii. Przyjechał do Londynu pod koniec lat 90. i zaczął rozpowszechniać sprayem swoje obrazkowe komunikaty na ścianach, jak tutaj w 2016 roku w angielskiej szkole podstawowej w Withchurch.



W 2018 roku europejski kolekcjoner kupił jego słynny motyw "Dziewczyna z balonem" w ramie na aukcji w Sotheby's za milion funtów (niemal 5,5 mln złotych). Podczas aukcji kazał poszatkować obraz na wąskie paski za pomocą mechanizmu ukrytego w ramie. Zniszczone dzieło, przemianowane na "Love is in the Bin", trzy lata później wylicytowano aż za 21,8 mln euro.

To nie pierwszy raz, kiedy Banksyprzekazuje dochody ze swoich obrazów na szczytny cel. W 2020 roku wsparł na przykład palestyński szpital w Betlejem, a podczas szczytu pandemii koronawirusa w podziękowaniu dla personelu pielęgniarskiego pozostawił w szpitalu w Southampton dzieło sztuki, które później również zostało wystawione na aukcję na szczytny cel.

Tożsamość artysty, znanego na całym świecie z krytycznych społecznie prac, pozostaje niejasna. Wiadomo jedynie, że pochodzi z Bristolu.

