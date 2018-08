Die Zeit: Polscy konserwatyści muszą się obawiać Biedronia

Thomas Dudek – autor analizy opublikowanej w najnowszym wydaniu lewicowo-liberalnego tygodnika – przypomina pełną przeszkód drogę Biedronia – „pierwszego polskiego posła, który otwarcie przyznał się do homoseksualizmu” – do ratusza w Słupsku. Jak pisze Dudek, raz w miesiącu grupa około 20 osób gromadzi się pod słupskim ratuszem, a następnie pod domem Biedronia, aby odmawiać różaniec w intencji „grzesznika”. „Wierzą, że homoseksualizm jest chorobą i uważają, że swoimi modlitwami muszą mnie z tej choroby wyleczyć” – cytuje „Die Zeit” Biedronia.

„Takie i jeszcze gorsze, wrogie wobec homoseksualizmu reakcje zna urodzony w 1976 roku Biedroń od czasu swojej młodości w Rymanowie na południu Polski” – pisze Dudek dodając, że przyszły polityk był wtedy bliski samobójstwa. Nawet dla SLD poseł-gej wydawał się być zbyt dużym ryzykiem. Dopiero Twój Ruch Janusza Palikota umieścił go na swojej liście, umożliwiając wejście do parlamentu.

Zwycięstwo z PO i PiS

W 2014 roku Biedroń doprowadził do rewolucji wygrywając wybory na prezydenta Słupska. „Ponieważ nie mieliśmy ani pieniędzy, ani partyjnego wsparcia, prowadziliśmy kampanię wyborczą na ulicy, szukaliśmy kontaktu z mieszkańcami” – tłumaczy Bieroń. Przy okazji Dudek przypomina, że aby powstrzymać Biedronia, PO i PiS zawarły przed drugą turą wyborów sojusz i wspólnie apelowały do głosowania na kandydata PO.

Biedroń jest obecnie nie tylko skutecznym prezydentem Słupska, lecz dzięki umiejętności rozmawiania z mediami, politykiem znanym w całej Polsce. W sondażach przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku Biedroń plasuje się na trzecim miejscu za Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem – zaznacza „Die Zeit”.

Czy będzie autorem kolejnej rewolucji?

Jak pisze Dudek, wyniki sondażowe odbierane są w Polsce jak zapowiedź kolejnej rewolucji. Wielu Polaków zmęczonych jest ciągłym sporem PO z PiS. W dodatku, wielu byłych wyborców partii opozycyjnych nie czuje się przez nie reprezentowanymi, chociaż nadal odrzucają PiS – czytamy w „Die Zeit”.

Tygodnik przytacza opinię Biedronia, że ani PO, ani Nowoczesna nie są w rzeczywistości partiami liberalnymi, chociaż tak się przedstawiają, o czym świadczy ich postawa wobec związków partnerskich i aborcji. Biedroń zarzuca PiS, że spory z Unią Europejską mogą doprowadzić do cięć w funduszach unijnych dla Polski. Proponuje, aby Bruksela przekazywała środki bezpośrednio samorządom. „W ten sposób ukarany zostałby rząd PiS i Kaczyński, a nie wszyscy Polacy. Każde inne rozwiązanie doprowadzi tylko do wzrostu sceptycyzmu Polaków wobec UE” – mówi Biedroń.

Plany na przyszłość

Aby być słyszanym w Brukseli, Biedroń musiałby pożegnać się z polityką na poziomie samorządu. „W Polsce trwają spekulacje, jak i kiedy może do tego dojść” – pisze Dudek. Wymieniane są wybory prezydenckie w 2020 lub 2025 roku, wybory do Parlamentu Europejskiego, a nawet wybory parlamentarne. „Jeżeli założę partię, to z pewnością nazwę ją 'Kocham Polskę', jak gdzieś przeczytałem” – komentuje te spekulacje Biedroń.

Obszerne materiały poświęcone Biedroniowi ukazały się w tym roku m.in. w niemieckich dziennikach „Die Welt” i „Berliner Zeitung”.