„Die Zeit“: Bezużyteczne maseczki dla domów opieki

Wyniki dziennikarskiego śledztwa mają zostać opublikowane w wydaniu „Die Zeit”, które trafi do kiosków w środę (02.06.2021). Według ustaleń dziennikarzy część medycznych filtrujących maseczek ochronnych typu FFP2, które od jesieni 2020 roku federalne Ministerstwo Zdrowia rozsyłało pracownikom służby zdrowia i domów opieki, przepuszczało połowę cząstek, które powinny były zostać zatrzymane.

„Die Zeit” zlecił przetestowanie maseczek, które trafiły do domów opieki, ośrodków społecznych i instytucji opieki dziennej Związku Robotników-Samarytan w Hesji. Wyniki badań okazały się niepokojące. W trakcie prostego testu z wykorzystaniem soli fizjologicznej maseczki przepuszczały 44 procent cząstek. Normy dla maseczek FFP2 dopuszczają tylko sześcioprocentową przepuszczalność.

Ponad miliard maseczek w magazynach

Od 10 listopada 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku federalny resort zdrowia rozesłał w sumie 96 milionów maseczek FFP2 do domów opieki i innych instytucji. Według danych rządu kosztowało to 5,5 miliona euro.

Od początku pandemii koronawirusa ministerstwo zakupiło miliony maseczek ochronnych, częściowo na podstawie umów zawieranych bezpośrednio, a częściowo w ramach tzw. zamówień open house, w którym gwarantowano dostawcom stałą cenę w wysokości 4,5 euro za maseczkę dostarczoną w wyznaczonym terminie.

Według informacji „Die Zeit” w zasobach ministerstwa wciąż jest 300 milionów maseczek FFP2 oraz miliard zwykłych maseczek chirurgicznych, zakupionych w tamtym okresie. Do tej pory kosztowało to niemieckie państwo 33 miliony euro. Liczby te pochodzą z odpowiedzi niemieckiego rządu na interpelację poselską klubu parlamentarnego Zielonych.

W lutym br. ujawniono, że dwóch posłów rządzącej chadecji CDU/CSUzarabiało na pośredniczeniu w transakcjach zakupu maseczek przez państwo. Obaj bohaterowie afery Nikolas Loebel (CDU) i Georg Nuesslein (CSU) wystąpili z klubu parlamentarnego chadecji i zrezygnowali z kandydowania w jesiennych wyborach do Bundestagu.

KNA/ widz