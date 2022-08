Die Welt: Wielu firmom grozi bankructwo przez brak pracowników

„Sytuacja w branży jest krytyczna” – mówi niemieckiej gazecie „Die Welt” Michael Gilka, dyrektor Federalnego Związku Średnich Przedsiębiorstw Budowlanych (BVMB) w Niemczech. I nie chodzi mu tylko o wzrost cen materiałów budowlanych, zmniejszenie dotacji czy podwyżki stóp procentowych, które od dawna wpłynęły na mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę. „Przedsiębiorca budowlany mówi raczej o braku wykwalifikowanych pracowników” – relacjonuje gazeta.

Według szacunków Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w sektorze budowlanym nieobsadzonych jest obecnie 250 tysięcy miejsc pracy. Branża ta potrzebuje przede wszystkim pracowników wykwalifikowanych i specjalistów. Gilka domaga się od rządu nie tylko ułatwień dotyczących imigracji pracowników, ale i zachęt, które uczynią kształcenie zawodowe bardziej atrakcyjnym. Przestrzega, że brak rozwiązań w tej dziedzinie przeszkodzi w osiągnięciu ambitnych celów, jakie postawił przed sobą rząd, dotyczących mobilności, transportu czy transformacji energetycznej. Obiecanych 400 tysięcy nowych mieszkań rocznie po prostu nie będzie miał kto zbudować – ostrzega przedstawiciel branży.

W branży budowlanej w Niemczech brakuje około 250 tysięcy pracowników

„Eksperci spodziewają się nawet niewypłacalności firm wskutek niedoboru pracowników. I to nie tylko w branży budowlanej” – pisze „Die Welt”. Są już pierwsze firmy, które popadają w kłopoty z tego powodu – mówi gazecie Christoph Niering, syndyk masy upadłościowej i przewodniczący Stowarzyszenia Zawodowego Syndyków i Zarządców Masy Upadłościowej w Niemczech (VID). „Bo bez wystarczającej liczby pracowników nie można realizować zamówień i świadczyć usług” – dodaje.

„Gwóźdź do trumny”

W ocenie VID ucierpiały prawie wszystkie sektory gospodarki, ale szczególnie branże wymagające licznego personelu. „Rynek pracy w ostatnich latach przekształcił się w rynek pracownika. Trzeba więc pożegnać się z modelami biznesowymi, które opierają się na swobodnej dostępności wielu tanich pracowników” – mówi Niering. Zmiany demograficzne sprzyjają tej tendencji. Sam Niering zajmuje się już pierwszymi sprawami upadłościowymi, w których brak personelu jest przynajmniej jedną z przyczyn bankructwa. Jeden z przypadków dotyczy dużej firmy gastronomicznej, w której brakuje kilku kucharzy i pracowników obsługi – informuje „Die Welt”.

Firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej dotyka to w pierwszej kolejności – przyznają eksperci. Mocno odczuły skutki pandemii koronawirusa, wzrostu cen energii i problemów z łańcuchami dostaw, a brak personelu może być dla wielu „gwoździem do trumny”.

„Braki personelu prowadzą już do skrócenia godzin otwarcia, a nawet ograniczenia menu. To zaś zwiększa ryzyko niewypłacalności, ponieważ prowadzi do spadku obrotów przy utrzymujących się wysokich kosztach stałych” – wyjaśnia Patrik-Ludwig Hantzsch z wywiadowni gospodarczej Creditreform. Jego zdaniem w nadchodzących miesiącach brak rąk do pracy stanie się „prawdziwym motorem niewypłacalności”. Według Niemieckiego Związku Hotelarzy i Restauratorów (Dehoga) w całym kraju nieobsadzonych pozostaje około 80 tysięcy miejsc pracy w tych sektorach.