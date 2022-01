Die Welt: Szansa na uniknięcie nowych sankcji USA wobec Nord Strem 2

Krótko po wizycie nowej szefowej MSZ Niemiec w Waszyngtonie nieoczekiwanie może zniknąć największe zagrożenie dla relacji amerykańsko-niemieckich: ewentualne sankcje wobec Niemiec w związku Nord Stream 2, zauważa w piątek (07.01.2021) niemiecki dziennik „Die Welt”. „Czy ten timing to przypadek czy już pierwszy sukces podróży Annaleny Baerbock do Waszyngtonu?” – zastanawia się gazeta.

Baerbock była z pierwszą wizytą w USA w ostatnią środę, 5 stycznia. Spotkała się z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem oraz członkami Kongresu USA. Jak wskazuje „Die Welt”, już kilka godzin po zakończeniu tej wizyty jest coraz więcej sygnałów, że uda się zapobiec nałożeniu sankcji USA wobec Niemiec z powodu spornego gazociągu Nord Stream 2.

Demokraci zmienili zdanie

Niemiecki dziennik powołuje się na informacje portalu „Politico”, według których czołowi przedstawiciele Demokratów w Senacie USA nie chcą już głosować za pakietem sankcji przygotowanym z inicjatywy Republikanina Teda Cruza. „Jego projekt, który w przyszłym tygodniu ma zostać poddany pod głosowanie w Senacie, skutkowałby sankcjami, których również (prezydent Joe) Biden nie mógłby zatrzymać” – pisze gazeta. I dodaje, że aby do tego doszło, decydujące są głosy Demokratów, bo Republikanie w Senacie nie mają koniecznej do tego większości 60 głosów w liczącym 100 członków Senacie.

Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy i czeka na pozwolenie niemeickiego regulatora na uruchomienie

„Do wczoraj wydawało się, że demokratyczni senatorowie pomogą przeforsować sankcje, które przekreśliłyby politykę swego prezydenta wobec Niemiec. Ale teraz demokratyczni rzecznicy w sprawie Nord Stream 2 nieoczekiwanie zwracają się przeciwko ustawie, którą dotąd głośno popierali” – dodaje gazeta. Powołuje się na wypowiedź senator Jeanne Shaheen z New Hampshire dla „Politico”, „W tym momencie, gdy mamy do czynienia z potencjalnymi działaniami rosyjskimi przeciwko Ukrainie, jest dla nas bardzo ważne, by blisko współpracować z naszymi sojusznikami, a Niemcy są jednym z tych bardzo ważnych sojuszników” – powiedziała Shaheen. „I dlatego myślę, że ta inicjatywa przychodzi w złym momencie” – dodała polityk, która dotąd była jedną z największych orędowniczek ustawy.

Rząd podzielony

Jak pisze „Die Welt”, wprawdzie nie można wykluczyć, że Republikanie jednak przekonają 10 Demokratów do głosowania na „tak” dla sankcji. Ale „Politico” cytuje też innych senatorów, którzy są przeciwko, w tym byłego ambasadora USA w Berlinie Chrisa Murphy'ego. Z kolei senator Chris Coons mówi, że chciałby najpierw usłyszeć od przedstawicieli administracji USA, czego można oczekiwać po stosunkach z Niemcami i „mocnym, wspólnym wsparciu Ukrainy w obliczu agresji Putina”.

Nakładane przez USA sankcje na podmioty zaangażowane w Nord Stream 2 miały na celu zatrzymanie gazociągu, który – zdaniem Amerykanów – zagaża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. W lipcu prezydent USA Joe Biden i ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel uzgodnili kompromis, zgodnie z którym Waszyngton zrezygnował z nowych sankcji, a Berlin zobowiązał się do wsparcia transformacji energetycznej na Ukrainie oraz do podjęcia działań, jeżeli Nord Stream 2 zostanie wykorzystany politycznie.

Gazociąg został ukończony we wrześniu i czeka na pozwolenie niemieckiego regulatora na uruchomienie. Nowy niemiecki rząd koalicji SPD, Zielonych i FDP nie jest zgodny w sprawie rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Zieloni są krytycznie nastawieni do Nord Stream 2. Minister gospodarki i wicekanclerz Robert Habeck zagroził zatrzymaniem gazociągu, jeśli doszłoby do nowego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Z kolei kanclerz Olaf Scholz z SPD oświadczył niedawno, że Nord Stream 2 to projekt sektora prywatnego.