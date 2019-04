Die Welt: Schaeuble ostrzega swoich rodaków przed arogancją wobec Europy Środkowo-Wschodniej

„Najbardziej obawiam się tego, że obchodzimy się z Europą Wschodnią tak, jak obchodziły się Niemcy Zachodnie z Niemcami ze Wschodu (z NRD). Wszystko wiedzieliśmy lepiej, nie traktowaliśmy z należytą powagą obaw ludzi, niedostatecznie wysłuchiwaliśmy ich i niedostatecznie tłumaczyliśmy im, co się dzieje” – powiedział przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble podczas dyskusji w siedzibie koncernu medialnego Axel Springer, o której pisze dziennik „Die Welt”.

Zrozumieć obawy innych krajów

„Musimy w większym niż dotychczas stopniu w naszych narodowych debatach uwzględniać perspektywę innych krajów, zamiast przyjmować za pewnik, że wszystko wiemy lepiej tylko dlatego, że jesteśmy dłużej w Unii i mamy większe doświadczenie z demokracją” – tłumaczył szef Bundestagu.

Schaeuble wyjaśnił, że ma na myśli przede wszystkim obawy krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej związane z kryzysem uchodźczym.

W Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji silne są obawy przed milionami uchodźców z Południa i zdolnością Europy do ich integracji w społeczeństwach i systemach zabezpieczenia społecznego.

Wspólnie rozwiązać problem

Kraje zachodnioeuropejskie odrzucają zastrzeżenia tego rodzaju jako przejaw obaw ze strony „zacofanych nowicjuszy”. Prowadzi to do umocnienia wśród wschodnich Europejczyków poczucia, że są traktowani z góry, a to z kolei powoduje ich izolację i uniemożliwia wypracowanie europejskiego rozwiązania problemu.

Bez kompromisu w tej kwestii nie powstanie europejski kodeks reguł migracyjnych, którego istnienie jest warunkiem rozwiązania problemu migracji – pisze „Die Welt”.

Schaeble apelował w ostatnich latach kilkakrotnie o większe zrozumienie dla Polski i innych krajów środkowoeuropejskich. Polityk CDU kieruje od jesieni 2017 roku pracami niemieckiego parlamentu. 76-letni chadek zasiada w Bundestagu nieprzerwanie od 1972 roku. W swojej politycznej karierze był m.in. ministrem spraw wewnętrznych i szefem resortu finansów.