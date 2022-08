Die Welt: „Rosja będzie cierpieć – i słusznie”

„Na drodze od zapowiedzi do realizacji sankcji wielokrotnie doświadczaliśmy przemiany słonia w mysz” – te słowa wypowiedziane przed laty przez pewnego afrykańskiego dyplomatę cytuje w piątek (12.8.2022) gazeta „Die Welt”. „I miał całkowitą rację” – dodaje Jasques Schuster w komentarzu zatytułowanym „Rosja będzie cierpieć – i słusznie”.

Publicysta przypomina, że do tej pory Zachód nałożył ponad 830 indywidualnych sankcji na Rosję. „Ten kurs powinien być kontynuowany – nawet jeśli pozostawia elity wokół Putina bez reakcji. Nawet najhojniejsza pomoc ze strony chińskiego partnera nie pomoże Moskwie wyjść z trudnej sytuacji” – pisze Schuster.

Chiny nie pomogą we wszystkim

Jego zdaniem, w obliczu wprowadzenia przez UE embarga na rosyjski węgiel, Rosja będzie szukać innych odbiorców tego surowca i ich znajdzie. „Mimo to kraj ucierpi” – czytamy. Komentator dowodzi, że Moskwa nie jest w stanie kupić zaawansowanych technologicznie towarów i jest w tej dziedzinie w 66 proc. zależna od USA i UE. „Bez względu na to, jak chętnie Pekin pomaga Kremlowi, nawet Chińczycy nie są w stanie nadrobić tych braków. Ekonomiści z amerykańskiego Uniwersytetu Yale obliczyli niedawno, że do końca roku rosyjska gospodarka załamie się o dziesięć procent. Natomiast wzrost gospodarczy UE w tym roku wyniesie powyżej dwóch procent” – zauważa „Die Welt”.

Według komentatora gazety, jeśli Zachodowi uda się utrzymać sankcje, gospodarka Moskwy zostanie znacznie nadszarpnięta. „Kreml musi poczuć, że jego wojenna napaść ma konsekwencje. Dopiero gdy jej własne koszty staną się zbyt wysokie, Rosja będzie skłonna do negocjacji” – czytamy.

Sukces ze znakiem zapytania

Jacques Schuster ostrzega jednak przed popadaniem w zbytni optymizm. Wskazuje, że Rosjanie przez wieki nauczyli się żyć w niedostatku. „Co więcej, w historii XX wieku żadne sankcje nigdy nie skłoniły reżimu do odwrotu. Od dziesięcioleci Korea Północna i Iran znajdują się pod jarzmem najsurowszych środków karnych. Odpowiednie elity mają to gdzieś. Dlaczego Rosja, której nie można izolować ze względu na jej wielkość i siłę militarną, miałaby nie robić tego, co udaje się Pjongjangowi i Teheranowi?” – pyta publicysta.

Mimo to, zdaniem Schustera, sankcje muszą być utrzymane. „Wojny napastnicze, takie jak rosyjska, nie mogą pozostać bez konsekwencji. Czy (sankcje) doprowadzą do sukcesu, jest już inną kwestią”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>