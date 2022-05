Die Welt: Polska wodzi Unię Europejską za nos

Przypominając o planowanej na ten tydzień wizycie w Polsce szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, „Die Welt” zauważa, że politycy PiS mają nadzieję na odblokowanie przez Brukselę miliardów euro dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Środki te blokowane są dotychczas z powodu zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Autor komentarza Philipp Fritz przypomina, że Sejm niedawno przyjął ustawę umożliwiającą likwidację Izby Dyscyplinarnej, a pierwsi zagraniczni komentatorzy już mówią o ustępstwach ze strony Warszawy. Ale jego zdaniem to przejaw krótkowzroczności. „Izba (Dyscyplinarna) wprawdzie jest centralnym punktem spornym między polskim rządem a Komisją. Ale kto śledzi przebudowę państwa prawa w Polsce, ten wie, że PiS przez sześć lat mógł wodzić Brukselę za nos, bo w tej sprawie zawsze robił jeden krok do tyłu i trzy do przodu. Tak jest i tym razem”.

Naiwna Bruksela?

Jak czytamy, Izba Dyscyplinarna jest tylko częścią planu politycznego realizowanego przez PiS. „Pomijając to, że pod zmienioną nazwą mogłaby pracować dalej, istnieje jeszcze kompletny system dyscyplinowania sędziów. Trybunał Konstytucyjny uznał część unijnych traktatów za nieważne i wiele innych. Nowa ustawa nic w tej sprawie nie zmienia”.

Wydaje się jednak, że Komisja Europejska skłania się do odblokowania miliardów dla Polski, bo ta stała się najważniejszym europejskim wsparciem dla Ukrainy, przyjmując 3,5 miliona uchodźców, wysyłając broń i pomoc. „To zrozumiałe, że Polska powinna w tej sytuacji dostać pieniądze. Naiwnym byłoby jednak uzasadniać to tym, że parlament wykazał poprzez swoją decyzję gotowość do kompromisu. Imponujące zaangażowanie Warszawy na rzecz Ukrainy nie powoduje, że problemy z praworządnością w Polsce znikają” – pisze „Die Welt”.

