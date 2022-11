Die Welt: Polska szybko wchodzi w atom i dziwi się Niemcom

„Polska w szybkim tempie wchodzi w energię atomową. Jeżeli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, to już w latach 30. między jedną czwartą a jedną trzecią krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywane z atomu” – pisze Philipp Fritz w materiale opublikowanym w czwartkowym wydaniu dziennika „Die Welt”.

Autor zwraca uwagę, że polityka energetyczna Polski jest sprzeczna z kierunkiem zmian w Niemczech, gdzie równocześnie ma miejsce rezygnacja z energii atomowej i węgla. „Po Francji z 56 elektrowniami atomowymi, która jest krajem energii nuklearnej numer jeden, od teraz także Polska, największy sąsiad Niemiec na Wschodzie, wybrał energię atomową” – podkreślił autor.

Fritz tłumaczy, że napaść Rosji na Ukrainę i fakt, że Kreml wykorzystuje dostawy energii jako instrument szantażu, przyspieszyły decyzję polskiego kierownictwa o budowie elektrowni atomowych. Konkretne plany istniały od kilku lat.

Szerokie poparcie dla atomowych planów

„Die Welt” podkreśla, że plany wykorzystania energii jądrowej popierane są przez wszystkie znaczące siły polityczne, łącznie z opozycyjną Platformą Obywatelską oraz Lewicą. Fritz cytuje posłankę Partii Razem Paulinę Matysiak, która mówi o „historycznym momencie” i „strategicznej inwestycji”.

Matysiak uznała niemiecką decyzję o wyłączeniu wszystkich elektrowni atomowych za „głupotę”. „Niestety, ani kryzys energetyczny, ani też względy ochrony klimatu i środowiska naturalnego nie są w stanie skłonić Niemców do zmiany myślenia” – powiedziała posłanka Razem.

Zdaniem Fritza decyzja o budowie elektrowni atomowych może stać się atutem partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w nadchodzących wyborach parlamentarnych. „Przyczyną szybkiego forsowania przez PiS tego projektu jest zapewne nie tylko wojna w Ukrainie, ale także fakt, że w 2023 roku w Polsce zostanie wybrany nowy parlament. PiS chce kreować się na partię sprawnych działaczy” – czytamy w „Die Welt”.

Francja bez kontraktu

Fritz zwraca uwagę na pominięcie Francji, która została „z pustymi rękami”. „Paryż zabiegał w minionych miesiącach szczególnie mocno o przychylność Polski” – zaznacza autor przypominając, że francuski koncern EDF otworzył już w 2021 roku biuro w Warszawie. Rząd francuski wyznaczył na swojego reprezentanta do współpracy z Polską Philippe’a Crouzeta, jednak nawet to nie pomogło. Zdaniem autora oferta francuska była najdroższa, a wizerunek EDF ucierpiał w związku z opóźnieniem inwestycji we Flamanville, co dramatycznie podwyższyło koszty.

„Nie wykluczam, że w bliskiej przyszłości podpisane zostaną także umowy z Francją” – powiedział dziennikarzowi „Die Welt” Jakub Więch, wiceszef magazynu „Energetyka24”. Polski rząd być może liczy na to, że Francja w zamian zajmie łagodniejsze stanowisko w sporze o praworządność w Polsce – uważa Fritz.

Strategiczny wybór

Przyjęcie oferty partnera spoza Europy jest dowodem na „strategiczny wybór”. Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem Polski w dziedzinie bezpieczeństwa. Polska – kraj, który w wojnie w Ukrainie stał się państwem frontowym i będzie wkrótce dysponował największą konwencjonalną armią w UE, kupuje systemy broni przede wszystkim w USA. Władze w Warszawie uważają, że decyzja o przejęciu techniki atomowej z USA umocni polsko-amerykański sojusz.