Die Welt: Polska świadomie łamie tabu ws. VAT-u na paliwo

„Atak Rosji na Ukrainę obalił wiele pewników, zarówno geopolitycznych jak i dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej. Na gwałtowny wzrost cen ropy, gazu, benzyny i innych nośników energii politycy reagują decyzjami, które wcześniej były nie do pomyślenia" - pisze w środę, 22 marca, w dzienniku „Die Welt" Tobias Kaiser. Brukselski komentator gazety jako przykłady podaje przedłużenie przez Belgię o dziesięć lat wycofania się z energetyki jądrowej, a także niesłabnącą w Europie dyskusję na temat obniżenia podatku VAT na benzynę i olej napędowy.

Niemcy dyskutują o obniżce

Również niemiecki rząd chce pomóc kierowcom obniżając opłaty za paliwo, np. poprzez planowane wprowadzenie rabatów na benzynę, doliczanych do rachunków bezpośrednio na stacjach benzynowych. Za takim rozwiązaniem opowiada się federalny minister finansów Christian Lindner. Jednocześnie odrzuca on obniżkę podatku VAT na paliwo, gdyż jest ona niezgodna z unijnymi przepisami. Jak podaje „Die Welt", nawet zmiana przepisów, która wkrótce wejdzie w życie, pozwalająca państwom członkowskim na łatwiejsze obniżenie podatku VAT na gaz i energię elektryczną bez wcześniejszych konsultacji z UE, nie przewiduje wprowadzenia żadnych obniżek stawki VAT na paliwo.

Przełomowa decyzja

„To tabu, które polski rząd świadomie łamie" - pisze Tobias Kaiser, przypominając, że w lutym br. w Polsce obniżono VAT na benzynę i gaz z 23 do 8 procent, a także całkowicie zlikwidowano podatek na gaz ziemny. Zdaniem komentatora „Die Welt" decyzja ta może okazać się przełomowa w skali Europy i spowodować efekt domina. Podobne rozwiązania są już dyskutowane w innych krajach UE, m.in. we Włoszech i zdobywają poparcie również w Niemczech. Gazeta cytuje wypowiedź Markusa Ferbera, niemieckiego posła do Parlamentu Europejskiego, który – mając świadomość niezgodności takiej decyzji z unijnym prawem – domaga się obniżenia podatku VAT na paliwo także w Niemczech. „Mam jednak wrażenie, że rząd federalny nie chce obniżenia podatku VAT i chętnie zasłania się w tej sprawie Europą." Ferber dodaje na łamach dziennika „Die Welt", że „w obecnej sytuacji nie można sobie nawet wyobrazić wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów."

Powściągliwa reakcja

Jak zauważa komentator gazety Tobias Kaiser, Komisja Europejska na obniżkę podatku VAT na paliwo przez Polskę zareagowała dotąd powściągliwie. Dla polskiego rządu, który od dłuższego czasu jest w sporze z UE w związku z kontrowersyjną reformą wymiaru sprawiedliwości, wojna w Ukrainie i związane z nią ogromne wyzwania, jakie stoją przed Polską, mogą doprowadzić do odprężenia stosunków i wypłaty pierwszej raty unijnego funduszu odbudowy, którą Bruksela do tej pory wstrzymywała – czytamy w „Die Welt". Jednocześnie, w sprawie cen paliw, publicysta proponuje wprowadzenie w Niemczech rozwiązania, na jakie zdecydowały się Belgia i Holandia, które obniżyły podatek od energii, czyli dawny podatek od zużycia olejów mineralnych. „Odpowiednie przepisy unijne dopuszczają możliwość stosowania ulg i określają jedynie minimalną stawkę tych podatków" - konstatuje autor.