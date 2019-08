Die Welt obszernie o 80. rocznicy napaści Niemiec na Polskę

„Atak nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku oraz późniejsza agresja Sowietów 17 września oznaczała dla Polski drugą apokalipsę. Polska nie była w stanie wygrać z dwiema najpotężniejszymi armiami świata” – pisze Mateusz Morawiecki w eseju „Długi polski rok 1939”, zamieszczonym na stronie tytułowej piątkowego wydania gazety.

Premier skrytykował Francję i Anglię za bierność. Jego zdaniem, wojna mogła była skończyć się w ciągu kilku miesięcy porażką Hitlera, gdyby na froncie zachodnim przystąpiono do działań.

Odmienne wojenne doświadczenia Polski i Zachodu

Morawiecki podkreślił, że wojenne doświadczenia Polaków różnią się od doświadczeń mieszkańców Europy zachodniej. „Nie można porównywać okupacji Francji z okupacją Polski” – pisze, zaznaczając, że w Generalnym Gubernatorstwie doszło do „eksterminacji ludności”, a sześć milionów obywateli Polski, w tym trzy miliony Żydów zostało zamordowanych.

Zdaniem premiera Jałta nie była „historyczną koniecznością” lecz „polityczną decyzją mocarstw”. Jak zaznaczył, istniało wiele wariantów pozwalających na „uchronienie Polski przed tragicznym losem” (czyli pozostawieniem jej w sowieckiej strefie wpływów - DW).

Morawiecki przypomniał o olbrzymich stratach Polski i podkreślił, że jego kraj „nigdy nie dostał reparacji za zbrodnie III Rzeszy”. „Gospodarcze dysproporcje pomiędzy Zachodem a Wschodem w dzisiejszej Europie są konsekwencją długiego roku 1939. Polska byłaby silniejsza nie tylko gospodarczo, ale także demograficznie. Nasza rola w Europie byłaby większa” – pisze premier RP.

Koniec wojny: 1945 czy 1989?

Zdaniem Morawieckiego, dla Polski „długi rok 1939” skończył się nie 8 maja 1945 roku, lecz dopiero w roku 1989, gdy upadł system komunistyczny.

Premier podkreślił, że Polska jest obecnie „globalnym liderem wzrostu gospodarczego” i najlepszym przykładem na to, że poszerzenie NATO i UE było sukcesem.

Polska historia w XX wieku jest historią zwycięstwa polskiego umiłowania wolności i demokracji nad dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami – pisze w konkluzji Morawiecki.

Wicepremier Gliński o stratach w kulturze

W tym samym wydaniu „Die Welt” Minister kultury Piotr Gliński pisze o stratach wojennych polskiej kultury. Kilkaset tysięcy polskich dzieł sztuki i archiwaliów zostało splądrowanych lub zniszczonych – podkreśla wicepremier.

Eurodeputoany Zdzisław Krasnodębski pisze o postawie Polski w decydujących miesiącach przed wybuchem wojny, podkreślając, że Warszawa zdecydowanie odrzuciła wszystkie żądania Hitlera. Szef IPN Jarosław Szarek przedstawił sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspomniano też o tragedii w Markowej, gdzie za ukrywanie Żydów Niemcy rozstrzelali małżeństwo Ulmów i ich sześcioro dzieci.

Polskie materiały o II wojnie światowej znajdują się na dwóch pierwszych stronach piątkowego wydania. Ukazały się w formie płatnego ogłoszenia sfinansowanego przez Polską Fundację Narodową.