„Die Welt” o kampanii nienawiści wobec nowego ambasadora RFN w Warszawie

„Nabajrdziej znienawidzony człowiek w Polse” – to tytuł czwartkowego (19.11.2020) artykułu w niemieckim dzienniku „Die Welt” na temat nowego ambasadora RFN w Warszawie Arndta Freytaga von Loringhovena. Korespondent gazety Philipp Fritz przypomina, że dyplomata przez trzy miesiące czekał na zgodę polskiego rządu na rozpoczęcie swojej misji, a podsycanie w tym czasie negatywnych nastrojów wobec niego „było dopiero początkiem”.



Fritrz opisuje plakaty, jakie powitały von Loringhovena w Warszawie. Na jednym z nich widnieli plądrujący miasto żołnierze Wehrmachtu i napis po angielsku „Witamy nowego ambasadora Niemiec w Warszawie. Niemcy zamordowali miliony Polaków i zniszczyli Polskę”. Drugi obok adresowany był do kanclerz Angeli Merkel i wzywał do zapłacenia za zniszczenie Warszawy slowami „Reparationen machen frei”(„Reparacje czynią wolnym”), które nawiązywały do napisu nad brama Auschwtiz „Arbeit macht frei”. „To trzy slowa, które dziś rozumiane są szyderczo i poniżają ofiary niemieckich masowych mordów, sześć milionów Żydów, Polaków Romów i innych grup” – pisze dziennikarz.

Zaburzone relacje dwóch partnerów



Ocenia, że nigdy wcześniej powołanie ambasadora nie wywołało takich kontrowersji, a 64-letni von Loringhoven jeszcze przed przeprowadzką do Warszawy stał się „postacią medialna” i trafił na czołówki gazet, zaś jego nominacja „niemal doprowadzia do trwałego kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich”. „Prowokacyjne przynajmniej dla zwoleników narodowo-konserwatywnej partii PiS było nazwisko Niemca, a przede wszystkim jego biografia” – przypomina Fritz. Pod koniec wojny ojciec dyplomaty, oficer Wehrmachtu służył jako adiutant szefa sztabu sił lądowych gen. Heinza Guderiana. Uczestniczył w odprawach w bunkrze Hitlera.



„Episod wokół ambasadora symbolizuje zaburzone relacje dwóch partnerów, gotowość polskich przywódców do zadania sojusznikom ciosu obuchem w głowę, nawet gdy jest to niekorzystne strategicznie. W żadnym zaprzyjaźnionym kraju praca niemieckiego dyplomaty nie jest dziś tak ciężka” – ocenia autor. Zastrzega, że sam ambasador widzi rzecz inaczej i podkreśla, że jego przybycie do Warszawy „otworzyło nowy rozdział w relacjach jego i jego partnerów”.



Według autora w Berlinie kalkulowano z kolei, iż doświadczony dyplomata, który pracował na placówkach w Paryżu i Moskwie, do 2010 roku był wiceszefem wywiadu BND, potem ambasadorem w Pradze i ostatnio jako kordynator NATO ds. służb specjalnych, najwyższym politycznym pracownikiem Sojuszu, to trafiony kandydat na ambasadora W Warszawie. „Znany jest z krytycznego nastawienia do agresywnej polityki Rosji” – zauważa Fritz. „Jego doświadczenie wychodzi naprzeciw związanych z bezpieczeństwem potrzebom Polaków, którzy od dawna ostrzegaja przed Rosją” – pisze.



Szczególna wrażliwość czy instrumentalizacja?



„Wysłanie go do Polski miało także sygnalizować, jak znacząca jest ta placówka i niemieckie relacje z Polską. Tam jednak jego typowo prusko brzmiące nazwisko i zachowanie wywoływało u obserwatorów reakcje w stylu »typowo niemiecki»” Także jego praca dla BND po części spotkała się z krytycznymi uwagami” – zauważa Fritz.



Zadaje jednak pytanie, „czy brakiem wrażliwości było nominowanie kogoś z taką historią rodzinną, która spycha jego kompetencje na dalszy plan?”. „Czy było naiwnością wierzyć, że świadomi historii Polacy będą ponad to? Niemieckie zbrodnie w Polsce wciąż są przecież otwarta raną, czymś, co wyczuwalnie przekłada się na stosunki polsko-niemieckie. A może w Polsce sprawa ta została instrumentalnie wykorzystana?” – pyta Fritz. Przypomina, że rozgrywało się to w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce, a urzędujący prezydent Andrzej Duda „mobilizował swoich ludzi antyniemiecką kampanią, sugerował niemiecką ingerencję w kampanię i atakował niemieckie media, w tym «Welt»”. „W tym kontekście niektórzy wyborcy uznali za oznakę siły niewpuszczenie niemieckiego ambasadora do kraju, nie zważając na to, że kiedyś zostanie on wpuszczony” – dodaje. Ocenia, że pasuje to do obrazu hałaśliwej polskiej polityki zagranicznej, utraty poważania za granicą, co w kraju inscenizowane jest jako pewnośc siebie.



W rozmowie z gazetą ambasador potwierdza, że sprawa ta nie była tematem podczas jego pierwszego spokania z prezydentem Dudą. „Prezydent nie ma złego stosunku do Niemiec, wszystko to jest bardziej skomplikowane” – przyznaje.