Die Welt: nowa naczelna „Playboya” w konserwatywnej Polsce

"Playboy" zrewolucjonizował rynek czasopism

Nowy rodzaj dziennikarstwa

Jeśli niektórzy twierdzili, że czytali „Playbola” ze względu na dobry warsztat dziennikarski, to brzmiało to dość zabawnie. Co nie znaczy, że tak nie było. Przez długi czas magazyn był ceniony ze względu na pierwszorzędne, długie reportaże. Ich autorami byli m.in. Hunter S. Thompson (na zdjęciu) i Truman Capote.