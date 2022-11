Die Welt: minister obrony strzeliła sobie samobója

Dziennik „Die Welt” ocenił krytycznie działania niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht. Pani minister „strzela sobie jednego samobója za drugim” – ocenił Thorsten Jungholt w analizie opublikowanej w sobotę. Jego zdaniem kanclerz Olaf Scholz musiał kilkakrotnie naprawiać jej błędy, a dowództwo Bundeswehry jest zaniepokojone jej wpadkami.

„Najnowszy samobój”

Najnowszym „samobójem” Lambrecht jest zdaniem autora propozycja udostępnienia Polsce baterii Patriot. Szefowa resortu wykonała wobec Polski „gest solidarności” postępując zgodnie z zaleceniami jej doradców do spraw strategicznej komunikacji.

„Niemiecka Luftwaffe nie była wcześniej konsultowana” – zaznacza Thorsten Jungholt.

Niemieckie Patrioty do Ukrainy? Jest odpowiedź Berlina

„Władze w Warszawie wyraziły początkowo, tak jak zakładali doradcy PR, zadowolenie z powodu oferty, by następnie nieoczekiwanie zaproponować przekazanie Patriotów bezpośrednio na Ukrainę. Oznaczałoby to rezygnację przez Bundeswehrę z ostatniej pozostającej jej jeszcze zdolności do obrony własnej przestrzeni powietrznej” – tłumaczy „Die Welt”.

Stoltenberg nie chciał robić za listek figowy

Jungholt zwraca uwagę na linię obrony Lambrecht, która – odrzucając polską kontrpropozycję - argumentowała, że Patrioty są „integralną częścią obrony przestrzeni powietrznej NATO”, dlatego propozycja polska musiałaby zostać przedyskutowana w Sojuszu.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg „nie chciał jednak robić za listek figowy” – podkreśla Jungholt. Wyjaśnił, że sprawa Patriotów jest „problemem narodowym”, w związku z czym dyskusja w Sojuszu nie jest konieczna. Zdaniem komentatora Lambrecht nadaje się bardziej na asystentkę niż na szefową resortu obrony.

