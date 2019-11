DHL stawia na elektryki. I myśli o rynku w USA

W Niemczech dostawcze samochody elektryczne StreetScooter, wymyślone i produkowane w Akwizgranie i Dueren w Nadrenii Północnej-Westfalii przez koncern Deutsche Post, stały się cichym szlagierem na rynku. Firma myśli teraz o ekspansji do Stanów. Zjednoczonych.

Już wiosną 2020 spółka-córka DHL budująca elektryczne samochody dostawcze, chce wejść z nimi na amerykański rynek, a w latach 2022 i 2023 w znacznym stopniu go nasycić – jak plany przedsiębiorstwa wyjaśnia naczelny projektant StreetScooter GmbH, Ulrich Stuheck.

W pilotażowym projekcie wyznaczone zostało po jednym mieście na każdym wybrzeżu USA; nie określono jeszcze konkretnie, w którym. Przedstawiając te plany Stuheck, robiąc aluzje pod adresem konkurencji: Amazona, FedExu i UPS, zaznaczył, że DHL ma już ogromne doświadczenie w eksploatacji tych pojazdów, „podczas gdy inni jeszcze ciągle pracują nad prototypami”.

Faktycznie w Europie, jak podaje Reuters, już teraz jest w eksploatacji 12 tys. pocztowych StreetScooterów, z czego 10 tys. przy dostawach paczek. Pojazdy te jeżdżą już między innymi w Amsterdamie, Wiedniu i miastach w całych Niemczech.

StreetScootery weszły po cichu na rynek, odnosząc pełny sukces

Gigantyczny chiński rynek

Jak wyjaśnia rzecznik DHL, samochodowa córka koncernu pocztowego chce być nie tylko producentem pojazdów, ale chce także rozbudowywać infrastrukturę ładowania i organizować dalszą eksploatację zużytych akumulatorów samochodowych.

Oprócz Stanów Zjednoczonych DHL chce także wejść na chiński rynek. Wraz z producentem samochodów Chery planowana jest wspólna produkcja elektrycznych pojazdów użytkowych na rynek chiński oraz ewentualnie innych krajów, o czym koncern-matka DHL Deutsche Post informowała już we wrześniu br. Samochody produkowane byłyby w Azji, tam sprzedawane i serwisowane. Stopniowe wchodzenie na ten rynek miałoby nastąpić w przyszłym roku, a do roku 2021 rozwinąć miałaby się produkcja do 100 tys. elektrycznych pojazdów rocznie. Perspektywicznie Deutsche Post przewiduje zainwestowanie tam ogółem 500 mln euro.

rtr/ma