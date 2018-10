Deutsche Bahn: Droższe bilety i nowe połączenia z Polską

Najszybsze pociągi świata

Długi dziób Japończyka

Także Japończycy zainwestowali w szybką kolej. Ich Shikansen jeździ z prędkością eksploatacyjną 320 km/h. Długi dziób lokomotywy skonstruowany został po to, by pociąg mógł ciszej wjeżdżać do tuneli.