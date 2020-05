Der Spiegel: Niemcy będą ratować Lufthansę

Rząd Niemiec planuje finansowy pakiet ratunkowy dla linii lotniczych Lufthansa - podaje tygodnik „Der Spiegel”. Z informacji gazety wynika, że koncern zostanie wsparty 10 miliardami euro. Tygodnik powołuje się na źródła zbliżone do uczestników negocjacji z władzami Lufthansy.

Niemiecka linia lotnicza wpadła w poważne tarapaty finansowe w związku z pandemią koronawirusa. Większość samolotów pasażerskich Lufthansy jest uziemiona. Szacuje się, że firma traci obecnie około miliona euro na godzinę.

Pomoc i kontrola

„Der Spiegel” podaje, że państwo miałoby wejść w rolę tak zwanego „cichego wspólnika” udostępniając Lufthansie 5,5 miliarda euro. W zamian rząd oczekuje jednak gwarantowanej dywidendy w wysokości 9 procent. Za kolejny miliard euro państwo miałoby przejąć 25 procent udziałów w firmie. Kolejne 3,5 miliarda ma dostarczyć państwowy bank KfW. Rząd miałby poręczyć za ten kredyt.

Taka forma wsparcia Lufthansy oznacza, że rząd miałby wpływ na przyszłą działalność i decyzje koncernu. Władze Lufthansy w ostatnich dniach nie chciały do tego dopuścić. – Potrzebujemy państwowego wsparcia, ale nie potrzebujemy państwowego zarządu – mówił prezes linii Carsten Spohr.

Jeśli doniesienia tygodnika „Der Spiegel” się potwierdzą, będzie to oznaczać, że rząd jednak postawił na swoim, a władze koncernu będą musiały zaakceptować obecność państwowego nadzorcy w firmie.

Piloci Lufthansy ogłosili tymczasem, że są gotowi na obniżkę swoich wynagrodzeń o 45 procent, aby pomóc koncernowi stanąć na nogi. Pozwoliłoby to linii zaoszczędzić ok. 350 milionów euro. W zamian piloci oczekują jednak, że władze firmy zrobią wszystko, aby nie dopuścić do zwolnień.

(AFP,RTR/szym)