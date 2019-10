„Der Spiegel”: Niemcy łagodzą ton w sprawie ustawy klimatycznej

Doniesienia wychodzą na jaw w czasie trwającego w Berlinie i innych światowych metropoliach strajku klimatycznego, zorganizowanego przez ruch Extinction Rebellion („Rebelia przeciw wymieraniu").

Ostateczny projekt nowych regulacji na rzecz ochrony klimatu ma zostać przyjęty przez niemiecki rząd w tym tygodniu. Jednak – jak donosi „Der Spiegiel” – ustawa została znacznie złagodzona w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami.

Według informacji tygodnika, niemieccy urzędnicy obniżyli krajowy cel redukcji emisji CO2 do 2040 roku. Ponadto najnowsza wersja ustawy pomija zobowiązanie, zgodnie z którym Niemcy miały osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Zamiast tego w ustawie pojawia się jedynie zapis, że należy „dążyć” do tego celu.

Bez rocznych sprawozdań

Kolejna zmiana – jak ujawnia „Der Spiegel” – dotyczy krajowej rady ds. klimatu, złożonej z ekspertów wyznaczonych przez rząd. Z ostatecznej wersji dokumentu usunięto zapis, zgodnie z którym rada miała przedstawiać roczne sprawozdania z działań podejmowanych na rzecz klimatu. Ponadto eksperci nie będą zobowiązani do udzielania porad ministerstwom w zakresie utrzymania właściwej ścieżki redukcji emisji CO2.

Extinction Rebellion: protesty przed biurem Angeli Merkel

W projekcie został jednak zachowany zapis, zgodnie z którym Niemcy mają do 2030 roku obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem.

„Papierowy tygrys"

W marcu rządząca w Niemczech koalicja SPD z blokiem kanclerz Angeli Merkel CDU/CSU rozpoczęła debatę nad nową ustawą o ochronie klimatu. Wysuwane wówczas propozycje zakładały o wiele głębsze zmiany, niż obecny projekt, z którym zapoznał się „Der Spiegiel”.

Aktywiści klimatyczni i opozycja ostro krytykowali już pierwotny projekt, argumentując, że zakładane zmiany są niewystarczające. Tymczasem konserwatywny blok dążył do jeszcze większego złagodzenia zapisów – wynika ze źródeł „Spiegla” w koalicji.

– Jeśli pakiet ochrony klimatu zostanie jeszcze bardziej osłabiony przez konserwatystów, to będzie to tylko papierowy tygrys – powiedział w rozmowie z magazynem polityk SPD, Karl Lauterbach. Ostrzegł, że niektórzy stoją „po złej stronie historii”.

„Niewiarygodne”

Britta Hasselmann z opozycyjnej partii Zielonych opisała ruch rządzących jako „ogłoszenie bankructwa”.

„Niewiarygodne!” - napisała na Twitterze, zauważając, że nawet zgodnie z pierwotną propozycją ustawy Niemcy nie byłyby w stanie osiągnąć celów paryskiego porozumienia klimatycznego. „Wydawałoby się, że rząd pozostaje w tyle. Teraz gorzej już być nie może” - dodała.

Protest przed biurem Merkel, blokady ulic

Doniesienia hamburskiego magazynu mogą okazać się szczególnie szkodliwe dla koalicji rządzącej. W poniedziałek (07.10.2019) międzynarodowy ruch Extinction Rebellion („Rebelia przeciw wymieraniu") organizuje protesty w obronie klimatu w Berlinie i wielu innych, światowych metropoliach.

W weekend protestujący rozbili obóz przed biurem Angeli Merkel i przygotowywali się do blokowania ulic w stolicy Niemiec. Podobne akcje zaplanowano również m.in. w Londynie, Paryżu, Madrycie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Buenos Aires i Sydney.

(dpa,afp, rtr)/mast