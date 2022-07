Der Spiegel: Merz chce załagodzić spór z Polską

Merz przyjeżdża w środę (27.07.2022) do Warszawy, gdzie spotka się między innymi z premierem Mateuszem Morawieckim – informuje „Der Spiegel”. Szef CDU i przewodniczący klubu parlamentarnego bloku chadeckiego CDU/CSU chce załagodzić spór po tym, jak impas w rozmowach o wymianie czołgów (Ringtausch) doprowadził do ostrej krytyki ze strony polskiej – czytamy we wtorek w internetowym wydaniu niemieckiego tygodnika.

Merz uważa za „pilnie konieczne” utrzymywanie w obecnym czasie ścisłych kontaktów z polskim kierownictwem. W planie wizyty jest także spotkanie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem.

CDU krytykuje Scholza

Szef CDU ostro skrytykował w poniedziałek działania niemieckiego rządu w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. „Wymiana wiązana znalazła się z powodu opieszałości kanclerza Scholza w ślepej uliczce” – powiedział „Spieglowi” Merz.

Polska przekazała Ukrainie po wybuchu wojny ponad 200 czołgów produkcji sowieckiej T-72. W zamian strona polska miała otrzymać nowoczesny sprzęt z Niemiec, jednak rozmowy w sprawie wymiany przeciągają się, a ostatnio utknęły w martwym punkcie. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk zarzucił władzom w Berlinie świadome wprowadzenie Polski w błąd.

Kolejny cel podróży – Litwa

Po wizycie w Warszawie Merz pojedzie na Litwę, gdzie odwiedzi bazę międzynarodowej grupy bojowej (Enhanced Forward Presence Battle Group), którą kieruje Bundeswehra. W litewskiej Rukli stacjonuje niemiecki batalion w sile prawie 1000 żołnierzy z ciężkim sprzętem.

W podróży do Polski i Litwy Merzowi towarzyszyć będzie między innymi pochodzący z Polski Paul Ziemiak – przewodniczący międzyparlamentarnej grupy niemiecko-polskiej.