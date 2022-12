Der Spiegel: kontrwywiad ostrzega przed aktami sabotażu w Niemczech

„Akty sabotażu ze strony obcych państw albo ze strony ekstremistów mogą mieć daleko idące skutki i prowadzić do poważnych szkód” – ostrzega niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiad, w swych aktualnych wskazówkach, dotyczących bezpieczeństwa. Do dokumentu dotarł tygodnik „Der Spiegel”. Jak pisze, kontrwywiad apeluje o wzmożoną czujność niemieckich przedsiębiorstw – przede wszystkim tych, które działają w sektorach powiązanych z infrastrukturą krytyczną, jak energetyka, wodociągi, telekomunikacja czy transport osób i towarów.

W październiku nieznani dotąd sprawcy przecięli ważne kable komunikacyjne Deutsche Bahn, powodując wielogodzinną awarię ruchu pociągów w północnych Niemczech. Prokuratura federalna w Karlsruhe prowadzi śledztwo w tej sprawie i wstępnie podejrzewa, że był to „sabotaż antykonstytucyjny”. Jak zauważa „Spiegel”, zdarzenie to wywołało pytania o to, w jakim stopniu sprawcy sabotażu wykorzystali szczegółowe informacje o infrastrukturze kolejowej, które spółka sama umieściła w sieci.

Dyspozytornia niemieckich kolei Deutsche Bahn w Monachium

Nietypowe incydenty

Dlatego kontrwywiad ostrzega wprost niemieckie firmy przed publikowaniem wrażliwych danych w internecie. Poprzez „publicznie dostępne dokumenty wewnętrzne”, takie jak podręczniki, przewodniki czy szczegółowe mapy, potencjalni sprawcy mogą „zidentyfikować słabe punkty” i wykorzystać tę wiedzę do fizycznych i cybernetycznych akcji sabotażowych.

Ponadto służby radzą też ostrożność przy publikowaniu danych kontaktowych pracowników lub rozpowszechnianiu danych wewnętrznych firmy w ogłoszeniach o pracę lub na portalach społecznościowych.

Z kolei pracownicy powinni zwracać większą uwagę na sygnały, mogące świadczyć o sabotażu i natychmiast zgłaszać nietypowe incydenty, jak przeloty dronów czy inne próby pozyskania informacji czy szpiegowania, informuje „Spiegel”.

(widz)

