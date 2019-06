Der Spiegel: Estończyk Jueri Luik faworytem w walce o fotel wiceszefa NATO

Administracja USA zrezygnowała z obsadzenia wpływowego stanowiska, które może teraz przypaść przedstawicielowi Europy Wschodniej – pisze „Der Spiegel”, powołując się na źródła dyplomatyczne w Brukseli.

Do jesieni zastępcą sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga pozostaje Amerykanka Rose Gottemoeller, która jest pierwszą kobietą na tak wysokim stanowisku w Sojuszu.

Wiceszefowa NATO Rose Gottemoeller

„Der Spiegel” przypomina, że Gottemoeller sprawuje tę funkcję od 2016 roku i że trzy lata temu wygrała rywalizację z niemieckim kandydatem Martinem Erdmannem. Tym razem Berlin nie wysunie własnej kandydatury – twierdzi niemiecki tygodnik.

Jak pisze „Der Spiegel”, rywalami o fotel zastępcy sekretarza generalnego NATO są Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy i estoński minister obrony Jueri Luik, który jest uważany za faworyta.

Minister obrony Estonii Jueri Luik z szefową niemieckiego MON Ursulą von der Leyen

„Der Spiegel” przewiduje, że objęcie wysokiego stanowiska przez polityka z Europy Wschodniej doprowadzi do wzrostu napięcia między Sojuszem a Rosją. Do obowiązków zastępcy sekretarza generalnego należy koordynacja współpracy między Sojuszem a Rosją w ramach Rady NATO-Rosja. Po aneksji Krymu gremium to zawiesiło działalność, a obecnie obraduje na niskim szczeblu ambasadorów.