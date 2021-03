Dane z USA: AstraZeneca skuteczna i bezpieczna

Zakrojone na szeroką skalę badania ze Stanów Zjednoczonych wykazały, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bardzo skuteczna także wśród osób starszych i nie zwiększa ryzyka wystąpienia zatorów.

AstraZeneca poinformowała w poniedziałek (22.03) o rezultatach badań, z których wynika, że preparat chroni przed objawowym przebiegiem zakażenia koronawirusem ze skutecznością 79 procent. Jeśli zaś chodzi o ciężki przebieg COVID-19, skuteczność wynosi aż 100 procent.

W badaniach wzięły udział 32.449 osoby, z których dwie trzecie otrzymało szczepionkę. Około 20 procent uczestników było w wieku powyżej 65 lat. Około 60 procent miało choroby współistniejące jak cukrzyca, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji.

Po podaniu pierwszej dawki szczepionki 21.583 osobom nie stwierdzono, aby zwiększała ona ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

Jasność w sprawie seniorów

Wyniki potwierdzają dotychczasowe ustalenia co do skuteczności szczepionki, powiedziała profesor Ann Falsey z Uniwersity of Rochester, który zaangażowany był w badania. Po raz pierwszy naukowcy dysponują jednak konkretnymi danymi na temat skuteczności wśród osób powyżej 65 roku życia.

Z powodu braku tych informacji preparat AstraZeneki początkowo dopuszczony był w Niemczech, i niektórych innych krajach Unii Europejskiej, tylko dla osób młodszych niż 65 lat. Zmieniono to dopiero na początku marca.

Szczepienia AstraZeneką w Wietnamie

Po doniesieniach na temat zakrzepów i zatorów, które wystąpiły w czasowej koincydencji po szczepieniu AstraZeneką, w połowie marca w wielu krajach UE całkowicie wstrzymano używanie preparatu. Europejska Agencja Leków uznała jednak, że szczepionka jest pewna i bezpieczna, po czym akcję szczepień wznowiono w większości państw.

Nadszarpnięta reputacja

Po zamieszaniu wokół szczepionki AstraZeneki zaufanie do tego preparatu wyraźnie jednak spadło. Z sondażu instututu Yougov wynika, że większość mieszkańców Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch uznaje szczepionkę za niepewną.

W Stanach Zjednoczonych preparat nie został jeszcze dopuszczony do użytku. Koncern AstraZeneca poinformował, że na podstawie najnowszych danych wystąpi o dopuszczenie swojego preparatu w USA w trybie awaryjnym.

W poniedziałek (22.03) akcję szczepień preparatem AstraZeneca roczpoczęto w Tajwanie.

(AFP/szym)