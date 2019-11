Daimler: zwolnienia w kadrze kierowniczej i wielkie oszczędności

Redukcją etatów mają zostać objęte zarówno stanowiska w menedżmencie należącej do koncernu Daimlera firmy Mercedes-Benz,

jak i w tzw. obszarach pośrednich. W kadrze kierowniczej zostanie skreślone co dziesiąte stanowisko. Poinformował o tym w czwartek (14.11.2019) w Stuttgarcie zarząd firmy.

Nie podano jednak żadnych informacji na temat liczby stanowisk pracy objętych redukcją. W tej chwili oddział Daimlera działający pod nazwą Mercedes-Benz Cars & Vans zatrudnia na całym świecie około 175 tysięcy pracowników.

Szef koncernu Olaf Kaellenius

Redukcja emisji CO2 i samochody elektryczne

W uzasadnieniu tej decyzji szef koncernu Olaf Kaellenius podał, że wiąże się ona z kosztami osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla co wymaga, jak stwierdził dosłownie "podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz zwiększenia wydajności" we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Poza tym rosnący stale popyt na samochody elektryczne i auta o napędzie hybrydowym prowadzi do "wzrostu kosztów, które obciążają obroty firmy Mercedes-Benz Cars & Vans".

"Tak znośna, jak tylko jest to możliwe"

Z tego względu konieczne jest obniżenie kosztów materiałowych, dodał Kaellenius. Wyjaśnił przy tym, że planowana redukcja etatów nastąpi "w ścisłym porozumieniu" z przedstawicielami pracowników, aby uczynić ją "tak znośną, jak tylko jest to możliwe". Do wspomnianego wyżej tzw. obszaru pośredniego w przedsiębiorstwie należą te stanowiska pracy, które nie są związane bezpośrednio z produkcją, a więc na przykład w administracji koncernu.

Daimler chce ponadto utrzymać inwestowanie w środki trwałe jak również w badania i rozwój na poziomie z tego roku, a w perspektywie średniookresowej zamierza je zredukować. Także w firmie Mercedes-Benz Vans Daimler planuje obniżyć koszty materiałowe, a koszty osobowe zmniejszyć o 100 mln euro, o czym także poinformowano w Stuttgarcie.

