Daimler i BMW rezygnują z carsharingu w Ameryce

Przyszłość nie należy do sprzedaży samochodów, tylko do biznesu związanego z powszechną mobilnością. Koncerny Daimler i BMW chciały rozwinąć także car-sharing. Okazało się jednak, że nie jest to takie proste.

Mamy do czynienia z „nadzwyczaj trudnymi realiami", stwierdzili przedstawiciele koncernów Daimler i BMW. Te dwie niemieckie marki klasy premium chciały wejść wspólnie na światowy rynek carsharingu, oferując swym klientom lepsze i tańsze usługi. Planowano wydać ponad milion euro W lutym tego roku połączyły swoje firmy Car2Go i Drive Now we wspólnym przedsiębiorstwie pod nazwą ShareNow i zapowiedziały „duże inwestycje związane z dużymi celami”. Chciały wydać ponad miliard euro, aby umocnić swoją pozycję na atrakcyjnym i szybko rozwijającym się rynku carsharingu i carpoolingu. Teraz jednak przyszło otrzeźwienie. Daimler i BMW rezygnują z usług świadczonych przez ShareNow w Ameryce Północnej i niektórych miastach europejskich. Na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa znalazła się informacja, że ta decyzja wejdzie w życie od końca lutego 2020 roku. ShareNow ogranicza działalność Jako powód rezygnacji podano między innymi szybkie tempo rozwoju usług w dziedzinie mobilności, wzrost kosztów utrzymania i brak infrastruktury wspierającej nowe technologie. W USA i Kanadzie firma ShareNow działała ostatnio w Nowym Jorku, Montrealu, Seattle, Waszyngtonie i w Vancouver. Cięcia także w Europie ShareNow zawiesza także działalność w Londynie, Brukseli i Florencji. Mimo najlepszych starań i inwestycji poczynionych w latach ubiegłych okazało się, że wskutek niedostatecznego zainteresowania ze strony potencjalnych klientów niemożliwe jest utrzymanie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w tych miastach, czytamy dalej na wspomnianej wyżej stronie internetowej. W przyszłości ShareNow zamierza skupić się na razie na Europie i działać w 18 miastach. Klienci tej firmy mogą wynająć w niej samochód na czas obliczony co do minuty jego użytkowania i pozostawić go potem na ulicy albo przy parkometrze bez konieczności płacenia za czas parkowania. ShareNow konkuruje z takimi firmami jak Uber i Lyft. dpa, rtr / jak Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>

