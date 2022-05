Długi COVID. Chorzy potrzebują wsparcia

Rada ekspertów ds. pandemii przy niemieckim rządzie zwróciła uwagę, że w obliczu rosnącej liczby pacjentów z objawami długiego COVID-u (long COVID) „obecna oferta opieki zdrowotnej jest dalece niewystarczająca” i tylko niektóre ośrodki oferują obecnie ambulatoryjnie programy rehabilitacji.

Kolejnym wyzwaniem jest „ograniczona wiedza naukowa, która utrudnia komunikację na ten temat. To z kolei prowadzi w społeczeństwie do luk w wiedzy, do niewiedzy oraz uczucia niepewności. „Niewystarczające informacje i brak szkoleń dla osób z grupy ryzyka, osób zarażonych i osób zapewniających opiekę stwarzają wysokie zagrożenie poważnych zachorowań, niewłaściwego wykorzystania opieki zdrowotnej i stygmatyzacji” – czytamy w oświadczeniu.

Struktury opieki

Rada ekspertów zwraca uwagę na konieczność pilnego utworzenia ogólnokrajowych struktur opieki nad osobami dotkniętymi long COVID we wszystkich grupach wiekowych. Obejmuje to sieć wyszkolonych lekarzy, specjalne przychodnie i kliniki rehabilitacyjne. Ponadto należy rozwijać i wspierać badania naukowe, a także tworzyć ośrodki badań klinicznych, w których testowane będą zatwierdzone już leki lub procedury leczenia.

Chociaż większość osób po zakażeniu koronawirusem szybko wraca do zdrowia, u niektórych występują jednak długotrwałe następstwa. Obecnie objawy zakażenia, które utrzymują się ponad cztery tygodnie uznawane są za long COVID.

Nadal nieznane przyczyny

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała w październiku 2021 jako podtyp niewyjaśnione objawy, które utrzymują się przez trzy miesiące po zakażeniu SARS-CoV-2 i prowadzą do istotnych ograniczeń w życiu codziennym. Długi COVID może wiązać się z występowaniem różnych objawów upośledzających sprawność fizyczną, percepcję i psychikę pacjenta.

Do tej pory nie wiadomo, co wywołuje długi COVID. Obecnie trwają badania nad możliwymi przyczynami, do których zaliczają się: uporczywe reakcje zapalne, reakcje autoimmunologiczne, zmiany naczyniowe i trwała obecność wirusa w organizmie.

