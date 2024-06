Czy von der Leyen wystarczy głosów? Trzeba będzie je zdobyć

Dziewięć głosów – taka większość zapewniła pięć lat temu Ursuli von der Leyen fotel szefowej Komisji Europejskiej. Teraz będzie trudniej, co może zmusić lidera EPL Manfreda Webera do szukania niełatwych aliansów.

Europejska Partia Ludowa (EPL), do której należy partia-matka Ursuli von der Leyen – niemiecka CDU – pozostanie największą partią w Parlamencie Europejskim, ale spodziewany wysoki wynik partii skrajnej prawicy i słabsze – potencjalnych koalicjantów – oznacza dla niej problem.

– Jeśli Ursula von der Leyen zdobędzie ponownie nominację swojej partii, to znajdzie się między młotem a kowadłem. Jeśli będzie liczyła tylko na tradycyjne poparcie trzech centrowych frakcji w Parlamencie Europejskim – EPL, liberałów i socjalistów – rzeczywiście ryzykuje, że nie zdobędzie większości – mówi DW Roland Freudenstein, założyciel Brussels Freedom Hub, były dyrektor polskiego oddziału fundacji Konrada Adenauera.

Potrzebne wsparcie Zielonych

W liczbach nie wygląda to źle dla szefowej Komisji Europejskiej, ale dyscyplina głosowania w wielonarodowych, skupiających różnorodne interesy polityczne i właśnie narodowe frakcjach europarlamentu jest bardzo zła. Aby mieć spokój, von der Leyen potrzebowałaby jeszcze wsparcia Zielonych – a to już oznaczałoby niełatwy sojusz aż czterech partii – tłumaczy Freudenstein.

Ekspert GLOBSEC dodaje, że von der Leyen miała atut – mogła wykorzystać swoją pozycję, by rozmawiać z wszystkimi szefami rządów i zapewnić sobie poparcie kluczowych osób. W tym największej chyba niewiadomej przyszłego parlamentu i całej unijnej sceny politycznej – Giorgii Meloni. Ale ewentualne wzmocnienie z prawej flanki oznacza równoległe osłabienie z lewej.

Pewna za to może być wsparcia we własnej partii – CDU, która odnotowała bardzo dobry wynik wyborczy. Sondaże dają chadekom ponad 30 proc. głosów. Architektów tego sukcesu jest dwóch – szef CDU Friedrich Merz i szef EPL Manfred Weber.

Wpływowy chadek

Pięć lat temu Weber, wywodzący się z bawarskiej CSU, był kandydatem do fotela, który zajmuje dziś von der Leyen. Zanotował wówczas gorzką porażkę, ale w ciągu kadencji odbudował swoją pozycję i dziś – zdaniem „Politico” – jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w UE. Chce umocnić pozycję Parlamentu Europejskiego, a przy okazji swoją – i być tym, który rozdaje w Brukseli ważne karty.

Jednak zdaniem Rolanda Freudensteina w politycznym słowniku Webera nie ma mowy o jakimkolwiek rewanżyzmie. Bo to on – jako szef frakcji – jest człowiekiem odpowiedzialnym za polityczne negocjacje, budowanie sojuszy i koalicji. A w samej partii – podkreśla analityk – uważa się, że „VDL” wykonała dobrą robotę na trzech trudnych politycznych frontach: walki z pandemią koronawirusa, stosunków z Chinami i wojny Rosji z Ukrainą. Przetrwała te kryzysy – a Unia razem z nią.

Rozdrobiona skrajną prawica

Czy Weber będzie europejską wersją Franka Underwooda, bohatera serialu „House of Cards”, który rzeczywiście skusi Giorgię Meloni do centroprawicowego obozu, tym samym osłabiając i rozbijając (co z punktu widzenia unijnych centrystów jest kluczowe) rosnącą w siłę skrajną prawicę?

– To, że skrajna prawica, na przekór marzeniom Viktora Orbana i Marine Le Pen, pozostanie rozbita na co najmniej dwie frakcje – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Tożsamość i Demokrację, może się wydarzyć nawet bez zabiegów czy to Manfreda Webera, czy kogokolwiek innego – tłumaczy Roland Freudenstein. – Skrajna prawica może się okazać jeszcze bardziej rozdrobniona po tym, jak Tożsamość i Demokracja wyrzuciła ze swoich szeregów niemiecką AfD – dodaje.

Zdaniem eksperta GLOBSEC szanse na wspólną skrajnie prawicową frakcję w Parlamencie Europejskim są niewielkie, ponieważ między jej potencjalnymi członkami z różnych krajów są olbrzymie różnice – chociażby w polityce wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale także w kwestiach praworządności czy deficytu budżetowego. – Jeśli przywódca jakiejś siły politycznej uważanej za skrajnie prawicową zapisuje się do obozu silnej Unii Europejskiej, wzmacniania więzi transatlantyckich i zdecydowanej postawy wobec zagrożenia rosyjskiego, to we współpracy z takim liderem czy liderką nie ma – moim zdaniem – nic złego – podsumowuje Freudenstein.

